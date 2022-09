Milić: Trebat će šest mjeseci za pripremu novog modela upravljanja Inom

Glasnogovornik Vlade Republike Hrvatske Marko Milić bio je gost Pressinga na N1 televiziji

'Još gore, nisu se ni oglasili u ovih nekoliko tjedana. Imamo jednu navalu medijskog interesa za ovu aferu i niz odgovra koji se traže. Kako se moglo dogoditi da takav novac iscuri van, da se tako prodaje plin – jednima za ovu cijenu drugima za drugu i to pogotovo u ovakvoj energetskoj krizi kojoj svjedočimo i sva pitanja idu na Vladu, a Uprava koja je odgovorna za poslovanje kompanije šuti, ta činjenica za nas je već neprihvatljiva', kazao je Milić na N1.

Dodao je da neće dobiti otpremnine i da ne vjeruje da imaju temelja za tužbe.

“Nadzorni odbor će sutra razriješiti članove Uprave i potvrditi nove koje je Vlada predložila. Ako je premijer zatražio odgovornost cijele Uprave, onda su hrvatski članovi Uprave trebali reagirati. To je pitanje morala, profesionalnog digniteta, zašto to nisu učinili, to je pitanje za njih. Vlada je reagirala”, rekao je Milić.

Kazao je da će novi članovi Uprave dobiti će mandate na šest mjeseci, te da će trebati napraviti screening u kompaniji kako bi mogli prirpemiti teren za razgovore s mađarskom stranom oko promjene modela upravljanja.

'To je njihov primarni zadatak, to je neki prvi korak”, kaže i dodaje kako se energetska kompanija takvog kalibra nikada ne bi išla privatizirati da je bilo do Andreja Plenkovića.

“Kada vidimo danas što znači energetska kriza i što znači državi da se može osloniti na HEP, koja je u državnom vlasništvu i da može iznijeti teret krize koja je velikih razmjera da građani, poduzetnici, javne institucije i sve službe plaćaju cijenu struje daleko ispod nabavne cijene koju HEP ima… Da je do Ine pitanje je bi li se ova afera ikad otkrila. Država ne samo da je je otkrila svojim mehanizmima, nego novci nisu nestali, pljačka je spriječena, otuđena sredstva su na sigurnom”, smatra Milić.