Benčić objasnila: Evo zašto nikad nećemo saznati tko je misteriozni A.P.

„Kako je moguće u Hrvatskoj da osoba koja, recimo, ukrade drva iz šume dobije zatvor, a osobe optužene za krupna koruptivna djela sklapaju nagodbe s državnim odvjetništvom bez suda? Najbolji primjer je Josipa Rimac koja je tijekom postupka u zadnjih godinu dana objašnjavala da postoje različite SMS poruke, da postoje neki dokazi koji neće stati na njoj i onda, nakon toga - tišina i muk. Dogovor ispod stola s minimalnim kaznama“, rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na konferenciji za novinare u Saboru.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica platforme Možemo! Sandra Benčić predstavili su neke od prijedloga za reformu pravosuđa , s posebnim naglaskom na sprječavanje pogodovanja u korupcijskim predmetima, transparentnost sudskih postupaka i jačanje uloge sudova.

Posebno je upozorio na praksu sklapanja nagodbi u korupcijskim predmetima zbog koje javnost često nikada ne sazna što se doista događalo, koji su dokazi prikupljeni i tko je sve bio uključen u pojedine slučajeve.

„To je ta rak-rana hrvatskog društva koja omogućava da se slučajevi koruptivnih radnji u koje su uključeni političari dogovaraju bez suda, diskrecijskim odlukama državnog odvjetništva. S jedne strane otimaju se spisi, a s druge strane se prijateljima, visoko pozicioniranim HDZ-ovcima, zapravo sve oprašta“, poručio je.

Istaknuo je da je jedna od ključnih točaka zajedničkog programa SDP-a i Možemo! o pravosuđu mogućnost da sud odbaci nagodbu te da korupcijski predmeti u koje su uključeni političari završe pred sudom.

Benčić: Zbog dosadašnje prakse nikad nećemo saznati tko je misteriozni A.P. iz poruka Josipe Rimac

Sandra Benčić (Možemo) je kazala da je poseban naglasak stavljen na problem nagodbi u korupcijskim kaznenim postupcima.

„Naši prijedlozi koji će biti u zajedničkom programu jesu da koruptivna kaznena djela u koja su uključeni dužnosnici ne mogu biti predmet nagodbi odnosno sporazuma nego moraju ići na sud. Također, isključit ćemo mogućnost sporazumijevanja i nagodbi za najteža kaznena djela općenito te osigurati da sud, kada nagodba postoji, može preispitivati visinu i vrstu kazne“, poručila je.

Pojasnila je da je cilj tih promjena ojačati ulogu sudova i spriječiti da se ozbiljna korupcijska kaznena djela rješavaju dogovorima državnog odvjetništva i okrivljenika, bez odgovarajuće sudske kontrole. Benčić je naglasila i da sud mora moći procijeniti je li dogovorena kazna primjerena težini kaznenog djela, odnosno može li se za korupciju izreći kazna od 11 mjeseci zatvora koja se potom zamjenjuje radom za opće dobro te navela primjere iz prakse vezane uz to.

'Uključit ćemo sud'

„Imamo sustav u kojem nema šire mogućnosti sudskog preispitivanja nagodbi. I to ćemo promijeniti, uključit ćemo sud, a određena kaznena djela isključiti iz mogućnosti nagodbi, kao i spriječiti ovaj daljnji trend krajnje bagatelizacije korupcije“, poručila je Benčić.

Naglasila je da, kada korupcijski slučajevi ne dođu na 'svjetlo suda', svi dokazni materijali ostaju skriveni od javnosti. „Zato, primjerice, nikad nećemo saznati tko je misteriozni A.P. iz poruka Josipe Rimac”, dodala je.

Pravosuđe mora služiti građanima, a ne štititi političke moćnike. Hrvatska treba sustav u kojem su svi jednaki pred zakonom, u kojem nema povlaštenih i u kojem nitko nije iznad pravde, poručili su SDP i Možemo!.