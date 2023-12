Milanovićeva božićna čestitka: Korupcija tjera ljude iz države više od ičega

"Svjedočimo, nažalost, kako mir, sigurnost i solidarnost nisu zadani, kako nestaju preko noći i kako malo treba da se te vrijednosti zataje ili čak pogaze. Hrvatska je osjetila i osvijestila kako to izgleda i baš to iskustvo daje nam za pravo da upozoravamo, da tražimo pravednost, ali i da budemo mudri i da vodimo računa o sebi".

"Danas, kada se sve male narode sve manje sluša, kada se njihov glas uzima zdravo za gotovo i prije nego ih se išta pita, još je važnije sačuvati i osnažiti svijest o toj pripadnosti. Jer, i u novijoj povijesti pokazalo se to presudnim za očuvanje naše države i našeg identiteta", naglasio je.

Ustvrdio je i da u svjetskom poretku koji se dramatično mijenja pred našim očima, brige hrvatskog naroda malo koga zanimaju.

A posebno, kaže, smeta ravnodušnost za brige hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini čija se jednakopravnost i konstitutivnost - zajamčena Daytonskim sporazumom – pokušava omalovažiti, pa i ukinuti. Hrvatska i njezina izvršna vlast to ne smiju dopustiti. "Prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, uvjeren sam, mogu se snažnije braniti i moraju se glasnije zagovarati na mjestima na kojima se odlučuje. Nitko drugi, osim nas, to neće činiti, a mi to ne činimo dovoljno. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini trajno je zadužio Hrvatsku i moja je želja da se u skoroj budućnosti ima razloga radovati cjelovitom ostvarenju svojih prava", proučio je hrvatski predsjednik.

Milanović je istaknuo i da je Božićni blagdan prilika da svoje želje za mirom, dobrotom i zajedništvom među ljudima uputimo kako svojim prijateljima i susjedima, tako i svima u svijetu koji pate i trpe zbog ratova i nasilja.

Mnogima nedostaje socijalna sigurnost, ali najviše smetaju nepravda i korupcija

"U Hrvatskoj danas živimo u miru i sigurnosti - što je velika blagodat – ali mnogim našim sugrađanima nedostaju financijski uvjeti za dobar život, nedostaje im socijalna sigurnost. Brige hrvatskih građana su opravdane i razumljive, pa ih odgovorni ne smiju zanemariti ili, čemu također svjedočimo, prekrivati statističkim podacima koji često ne odražavaju stvarnu kvalitetu života u Hrvatskoj.

Ali, gotovo svima nama, uvjeren sam, posebno i najviše smetaju nepravda i nejednakost pred zakonima i institucijama države. Raširena korupcija i zlouporaba javnog novca poprimili su takve razmjere da se ta pošast ne može prešutjeti ni u ovo blagdansko vrijeme. Pred tom činjenicom nitko ne smije zatvarati oči i siguran sam kako baš to – korupcija, pogodovanje i nepravda – najviše stvaraju nezadovoljstvo kod hrvatskih ljudi. Takve pojave, sada već svakodnevne i bez adekvatnih sankcija, uništavaju vjeru ljudi u institucije naše države i više od svega tjeraju naše ljude iz države", upozorio je.

Milanović je naglasio da je odgovornost sviju nas - a najviše izvršne državne vlasti - da zvučne blagdanske poruke koje slušamo budu pretočene u stvarnost i da se ljudi u Hrvatskoj mogu istinski radovati boljem životu i pravednijem društvu.

"Vjerujem kako je to moguće ne samo u božićnim željama, nego i u stvarnosti. Učinimo sve kako bismo hrvatskim ljudima, ma gdje živjeli, osigurali dobar život i pošteno društvo, a našoj Domovini mir i sigurnost. Ostvarenje toga moje su najveće želje koje ovom prilikom upućujem svima u Hrvatskoj uoči predstojećeg blagdana. U nadi da će te želje biti ostvarene, svim kršćanskim vjernicima i vjernicama želim sretan Božić, svima vam želim mirne i radosne blagdane", napisao je Milanović i svima poželio sretan Božić i sve najbolje u Novoj godini.