'Milanović vodi halucinirajuću politiku, ljubomoran je jer ga nigdje ne zovu

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković održao je konferenciju za medije nakon sjednice predsjedništva stranke

Na početku je komentirao dogovor sa sindikatima i rekao kako misli da je većina zadovoljna, a osvrnuo se ponovno na rast BDP-a. 'Priče o zločestom HDZ-u koji ukida prirez da onemogući stabilnost financija gradova, pokazale su se lažnima', rekao je Plenković, koji je komentirao i reagiranje predsjednika RH Zorana Milanovića na mogućnost slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu u sklopu francuske inicijative.

'Vidim da je Milanović komentirao jučerašnji sastanak u Parizu. Razumijem da nekome prođe mandat pa ga nitko ne zove, to nije lako. On nastavlja voditi tu halucinirajuću politiku koja nije utemeljena ni na bilo kojoj činjenici za koju bi se mogao uloviti, nego mora izmišljati pa po uzoru na svoje prethodnike koji su HDZ nazivali strankom opasnih namjera sada mene prikazivati kao premijera opasnih namjera. Pretpostavljam da me zato Macron zove, a njega ne. Zanimljivo je kad podsjetimo Milanovića i njegovih 54 zastupnika koji su bili suzdržani ili protiv kad se odlučivalo o benignoj misiji pomoći Ukrajini, i tu su bili protiv. Ponovno imamo proruski narativ koji šteti Hrvatskoj, koji je neprimjeren, a pritom lagati je jedna nova halucinirajuća dimenzija, u očaju od ljubomore što ga nitko nigdje ne zove niti ga pita. To je moj odgovor bez da vi pitate. Hrvatska zahvaljujući Vladi uživa respekt, a sigurno ne radi njega i njemu sličnih', rekao je Plenković. Rekao je da se jučer u Parizu proveo proces konzultacija oko pomoći Ukrajini.

Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec







+5 Andrej Plenković Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec

'Rusija očito ne misli stati s agresijom. I dalje treba vojno podupirati Ukrajinu, što Hrvatska i radi, ali nije bilo obaveze niti konsenzusa niti netko želi nekoga prisiliti. Niti je to, za razliku od ovog koji u očaju želi skrenuti pozornost da postoji, Hrvatsku itko tražio. Mnoge zemlje smatraju da se podrška Ukrajini mora dići na višu razinu. Macron je samo rekao da to ne isključuje. On je predsjednik velike europske države koja ima neku drugu vrstu odgovornosti. Ona spada i u one zemlje koje su stalne članice Vijeća sigurnosti (Ujedinjenih naroda). Što je zemlja veća i snažnija, njene su odgovornosti za globalnu sigurnost veće', pojasnio je Plenković.

Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec

'Niti je to itko predložio, niti je (na samitu zapadnih saveznika u Parizu) to itko od nas tražio, niti bismo mi to u ovim okolnostima rekli', odgovorio je Plenković na predsjednikove komentare. Plenković nije preciznije odgovorio novinarima o datumu parlamentarnih izbora, ali je poručio da će HDZ u "mjesecima koji dolaze" potencirati razliku između istine i postignuća Vlade te laži i uvreda, nerijetko i političkog divljaštva oporbe. Novinari su premijera pitali jesu li članovi stranke na terenu dobili nalog da krenu s pripremama za parlamentarne izbore, a šef HDZ-a istaknuo je da su ljudi na terenu itekako agilni i aktivni te im ne treba neka posebna poruka.

Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec

'Naše političke ideje, stavove i vrijednosti artikuliramo na ozbiljan, civiliziran način, ne vrijeđamo, nismo primitivni, vulgarni, isključivi, ne bismo zabranjivali druge stranke, ne bismo nekoga strpali u zatvor, ne izmišljamo, govorimo istinu i radimo za dobro građana i gospodarstva. Mi ćemo potencirati te velike razlike u mjesecima koji dolaze - između istine, postignuća, činjenica, ostvarenja i napretka i te neke izvitoperene, lažne percepcije, laži, difamacija, uvreda, nerijetko političkog divljaštva", najavio je Plenković. Mi se bavimo razgrtanjem neistina i difamacija jedne političko-medijsko-medijsko-društveno-mrežne operacije, bez da kritiziram medije, rekao je premijer, u kojoj bi ljudi trebali živjeti na temelju nekog dojma koji nam plasira oporba. 'Mi živimo u realnom svijetu, u istini, i gledamo što smo sve napravili na dobrobit hrvatskog naroda i hrvatskog gospodarstva i države zadnjih nekoliko dana i to ćemo nastaviti i u budućnosti', dodao je. Upitan hoće li se baviti na razgrtanjem istine i kad je riječ o Ministarstvu kulture, Plenković je ponovio da je u predmetu koji se odnosi na 3D snimanja nakon potresa "nedvojbeno utvrđeno" da su korištena nacionalna sredstva. Ističe da je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) "odličan mehanizam na europskoj razini, da specijalizirani tužitelji štite financijske interese EU", no u konkretnom slučaju vezanom uz Ministarstvo kulture, rekao je, "svatko treba raditi u okviru svojih nadležnosti ono što mu po zakonu pripada".

Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec

"Sve mora biti u skladu sa zakonom. To vam je isto kao ova laž (Zorana) Milanovića da smo mi nudili hrvatske vojnike Ukrajini. Tako i ovdje. Ako nisi nadležan, onda daj onome tko je nadležan. Samo u okviru zakona. Nema protezanja nadležnosti kako bi netko htio da bude. Iz kojeg razloga? Imaš tu kolega koliko god hoćeš, ako predmet spada u njihovu nadležnost – ustupi im ga", naglasio je premijer. Upitan hoće li formalno tražiti ocjenu nadležnosti od državne odvjetnice, premijer Plenković je odgovorio kako je to "stvar DORH-a". "To sve mora se dogoditi u okviru DORH-a, nemam ja tu što puno", rekao je. Ja samo javnosti govorim, dodao je, kao ozbiljan premijer koji je tu osmu godinu, tko je odgovoran za to da Hrvatska ima 2,5 milijarde eura bespovratnih sredstava za obnovu nakon potresa u Zagrebu i na Banovini. "To nije ni do EPPO-a, Uskoka, DORH-a, oporbe, medija, nevladinih udruga – to je do Vlade, te pare su tu zato što ih je Vlada nabavila, nije ih nabavio netko drugi", poručio je premijer.

Nina Obuljen Koržinek Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL







+6 Nina Obuljen Koržinek Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak/PIXSELL