Milanović: Srebrenica je genocid, ali onda za teže zločine treba novo ime

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da je u Srebrenici bio genocid, ali da onda za teže zločine treba izmisliti novi naziv

"Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu. Nije svaka žrtva, to je relativiziranje", rekao je on i istaknuo da je za žrtve bitna pravda.

Hodžić je ocijenio u nedjelju da je predsjednik Milanović svojim posljednjim izjavama o genocidu u Srebrenici prešao civilizacijsku liniju preko koje nitko ne bi smio ići.

Zamoljen da komentira Hodžićev komentar, Milanović je rekao da to nije zajednica Bošnjaka, nego neki čovjek za kojeg nikada nije čuo.

"Ovo su prilike da ti etno biznismeni dođu do izražaja... Nije dovoljno zvati se Hadžić ili Hodžić da bi mogao govoriti u ime bošnjačke manjine u Hrvatskoj."

Što se tiče osude njegove izjave koja je došla iz Sarajeva, Milanović je rekao da službeno Sarajevo "nažalost ne postoji". "Ja bih volio da postoji, a postoji samo jedno od tri strane koja govori ono što druge dvije strane ne podržavaju. To je činjenica."

Član Predsjedništva BiH Džaferović rekao je u petak da su Milanovićeve izjave "sramotno i nedopustivo" komentiranje genocida u Srebrenici kojima se pokušava minimizirati ovaj zločin.

"Ništa od onog što sam rekao nije bilo ni zlonamjerno, nije nikad, niti pogrešno. Hrvati imaju jedan dosta delikatan stav spram optuženih za genocid. Mi smo se toga naslušali. Sad vidimo da i jedna druga strana pokušava sebe napraviti žrtvom, što jest, ali ne pretjerujmo", poručio je Milanović.

"Ovo što sad rade gospoda iz Sarajeva, to nije službeno Sarajevo, to je Baščaršija. Rade upravo to da od svog naroda pokušavaju napraviti žrtvu veću nego što jest i upravo oni licitiraju mrtvima, ja to nikada ne radim. I mogu ponoviti sve što sam rekao: postoje genocidi i genocidi, postoje žrtve i žrtve, nije sve isto", ustvrdio je.