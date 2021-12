Milanović u Komiži: Rezultati koje ostvarujete u korištenju novca iz EU su impresivni

U prigodi obilježavanja Dana Grada Komiže i blagdana sv. Nikole, predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici komiškog Gradskog vijeća i ocijenio da su u Komiži ostvarili impresivne rezultate u korištenju EU novca

"Dolazim relativno često i uočavam sve te razlike. To se isto može reći i za Vis, dva slična, ali ipak različita mjesta“, dodao je.

Rekao je i da u Komiži sve ide naprijed "i to je vidljivo".

Milanović je, govoreći o financiranju iz EU fondova, naglasio da je uzimanje europskog novca neopisivo važno.

„Mi smo u Europskoj uniji došli do točke, nakon 10 godina članstva, da zaključimo da je sve novac. U Europskoj uniji, u sustav u koji smo ušli, na kraju se mjera našeg uspjeha svodi na to koliko smo tih novaca uzeli“, rekao je ističući to kao ključni kriterij.

„Europska unije je savez kojeg su osnovali najjači i najbogatiji. I nemojmo se zavaravati, to nije dizajnirano da bi siromašni stigli najbogatije ili ih nadmašili. Takve vrste milosrđa i altruizma u politici i odnosima među nacijama nema. On je tu da bi od toga svi imali koristi, ali najviše oni koji su najjači", ustvrdio je dodajući kako u Hrvatskoj toga treba biti svjestan.

"Toga moramo biti svjesni i to nije poziv na netrpeljivost, već naprosto poziv da se shvati čemu to služi. Njemačka je danas bogatija i ispred Grčke isto onoliko koliko je bila 1980. Svi su otišli naprijed, ali razlika je i dalje ista“, pojasnio je.

Milanović je ustvrdio da je Hrvatska prilika u tome da proba biti iznimka.

„Naša prilika, vaša prilika - kao male zemlje i male zajednice - je da probamo biti iznimka, da iz toga izvučemo najveću korist. Nema razloga da se u Komiži, Visu, Hvaru, Braču ne živi jednako dobro kao što se živi u Štajerskoj. Ljudi je malo, znaju raditi, a resursi su nevjerojatni. I to na način na koji vidim da ovdje funkcionira“, zaključio je predsjednik Milanović.

Na svečanosti obilježavanja Dana Grada Komiže i blagdana svetog Nikole dodijeljena su javna priznanja i zahvale za 2021., a sudjelovali su predsjednik Gradskog vijeća Edo Bogdanović, gradonačelnica Komiže Tonka Ivčević, izaslanik župana Splitsko-dalmatinske županije, gradonačelnik Grada Visa Ivo Radica i izaslanica ministrice i pomoćnice ministrice za otoke u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Tajana Huzak.

Uoči svečane sjednice predsjednik Milanović obišao je novootvoreni Dječji vrtić „Komiža“. Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za ljuska prava i civilno društvo Melita Mulić, stoji u priopćenju.