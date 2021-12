Milanović dao vjetar u leđa Mostovom referendumu o covid potvrdama: Neću dati potpis, no ovo što govorim je teže. Godinu i pol dana imamo stožerokraciju

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u ponedjeljak da neće potpisati Mostovu referendumsku inicijativu o ukidanju covid potvrda jer smatra kako on "nije tu da navija", a Vladi i HDZ-u je poručio da su se sami doveli u tu situaciju

"Rekao sam da neću dati svoj potpis, ali ovo što govorim je barem jednako teško kao nekakav potpis. Smatram da su Vlada i HDZ doveli do toga da se sad skupljaju potpisi za izmjenu, odnosno dopunu Ustava da bi ono što je jasno svakome, osim HDZ-u i Plenkoviću, bilo jasno i njima. Godinu i pol dana imamo stožerokraciju, a o takvim stvarima se mora odlučivati u Hrvatskom saboru. Antivaksere ne podržavam, dao sam primjerom da se trebam cijepiti. Crkva to cijelo vrijeme to govori. I Papa to govori. Na dvije strane su se našli ljudi koji se jako razlikuju. Ljudi koji su izašli na prosvjede nisu isti, tu ima i malo šašavih. Na drugoj strani su ljudi koji se pokoravaju autoritetu, kojima je to jednostavnije', rekao je Milanović koji je na Komiži sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana Grada i blagdana Svetog Nikole.

Prvi dio referenduma će vjerojatno uspjeti

Ocijenio je kako su se Vlada i HDZ sami doveli u tu situaciju i poručio da "nije tu da navija".

Most je u subotu počeo prikupljati potpise za raspisivanje ustavotvornog i zakonodavnog referenduma kojim bi se tražilo da se ovlasti sa Stožera prebace na Sabor i da se u roku 30 dana ukinu covid potvrde.

Komentirajući referendum, Milanović je rekao da on ima dva segmenta, a prvi je ustavno pitanje oko čl. 17, kada se odlučuje o privremenoj suspenziji temeljnih ljudskih prava i sloboda.

"Ustav je i dosad bio vrlo jasan, svima osim HDZ-u i nekolicini ustavnih sudaca. Ta inicijativa je da se Ustav dodatno još iskristalizira i da se kao jedna od situacija u kojoj Sabor mora dvotrećinskom većinom dati mandat nekom tijelu, Stožer na primjer, tu priključi pored prirodnih katastrofa i pandemija", kazao je.