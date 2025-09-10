Milanović: Kaos u diplomaciji odgovara Plenkoviću, dogovor je bio – no comment

Predsjednik RH Zoran Milanović, nakon Diplomatske berbe u Jaski, odgovarao je na novinarska pitanja

Osim situacije s Izraelom, komentirao je činjenicu da se on i premijer Andrej Plenković već dug niz godina ne mogu dogovoriti oko imenovanja hrvatskih veleposlanika. 'Kome odgovara ovaj kaos? Nakon pet i pol godina ovo je kaos, ljudi odlaze, umiru, mjesta se prazne, pune se stranačkim izborom HDZ-a. Meni to ne odgovara, službi ne odgovara, neki ambasadori su deset godina na svojim dužnostima. Znate li tko im je potpisao imenovanja - ja, ali kao premijer. Deset godina, koja bruka', započeo je Milanović.

'I kome ovo odgovara jer na taj način zadržava kontrolu? Samo jednom čovjeku. Nakon bilo kakvog našeg dogovora on gubi kontrolu. I samo o tome se radi. Ja mogu živjeti i funkcionirati ovako. Zadnjih nekoliko mjeseci odnosi su bili OK. Nekome treba konflikt. Ja šutim i gledam sa strane, ne komentiram proceduru dogovora oko veleposlanika jer je takav dogovor pao između naših predstavnika. Dogovor je bio – no comment. Toga se pridržavamo moja strana i ja, toga se pridržava i ministar vanjskih poslova (Gordan Grlić Radman, op.a.). Međutim u jednom trenutku njegov gazda odluči provocirati i priča svašta', rekao je Milanović.

'Imamo 90 ambasadora i generalnih konzula za imenovanje, sramota je da to toliko traje, ali mi ćemo predložiti četvrtinu tih ljudi jer je Plenković počeo govoriti mi i vi. Dakle četvrtina, točno četvrtina prijedloga došla je iz kuće i u tome je problem, jer tu kuću nakon toliko godina neki vide kao svoj privatluk, kao ćaćinu njivu. Kako se ti usudiš biti kandidat predsjednika za ambasadora kad te ja nisam predložio? Ne ulazim u to zašto nekog nisi predložio, a nekog bezveznjaka jesi. Tvoj prijedlog je, među ostalima, pregršt bezveznjaka, ima tu svega', nastavio je Milanović i dodao da u Plenkovićevu prijedlogu ima ljudi koji nikad ne bi smjeli biti veleposlanici. 'Za mene je ta priča gotova. Motivi su potpuno jasni i mislim da je hrvatskim građanima sve jasno, a to su pokazali na predsjedničkim izborima. Sve ono što je predložio Plenković, bez obzira na sve, ja ću prihvatiti. I to je rečeno prije tri tjedna, ali je i rečeno – ne čeprkajte oko ovog drugog, jer tu nema nikoga osim ljudi koje vi hejtate. Ali ja neću dopustiti da se nekoga u 60. godini života tretira kao šrot', rekao je Milanović.

