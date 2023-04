Milanović s udrugom Franak: Vrhovni sud već je morao donijeti odluku

„Budući da je Ustavni sud potvrdio valjanost konverzije , Vrhovni sud treba samo odlučiti imaju li građani pravo na obeštećenje. No, Vrhovni sud već gotovo pet godina ne donosi odluku i građani su zbog toga obeshrabreni, ne znaju ima li smisla ili ne pokretati sudske postupke“, upozorio je Aleksić.

Objašnjavajući nezavidan pravni položaj građana koji su obavili konverziju, Aleksić je prozvao i Vladu zbog ignoriranja tog problema hrvatskih građana, ali to ga ne čudi jer je u svom očitovanju Sudu Europske unije Vlada tvrdila kako su se potrošači konverzijom odrekli svih potraživanja, što je neistina, tvrdi Aleksić. Nakon razgovora s predstavnicima Udruge Franak, predsjednik Milanović je rekao kako je neprihvatljivo da suci Vrhovnog suda do zadnjeg časa, dakle gotovo do nastupanja zastare još nisu donijeli odluku o pravu na obeštećenje.

"Posljedica nedjelovanja sudaca Vrhovnog suda je pravna nesigurnost u kojoj ispašta slabija strana, a u ovom slučaju to su građani, a ne banke. Vrhovni sud mora ispuniti svoju dužnost i donijeti odluku kako bi se okončala pravna nesigurnost kojoj su građani izloženi već gotovo pet godina", kazao je. Ne ulazi, kaže, u sadržaj same odluke, no smatra kako nema opravdanja za nerješavanje tog višegodišnjeg spora.

"U cilju ostvarivanja pravne sigurnosti i ravnopravnosti svih građana pred zakonom, suci Vrhovnog suda već su morali donijeti ovu odluku i tako ispuniti svoju ustavnu obvezu“, poručio je Milanović, a priopćeno je iz njegovog Ureda.