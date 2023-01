[FOTO/VIDEO] Milanović polaznicima vojnih studija: Odabrali ste težak i zahtjevan posao, s puno samokontrole. Svaka vam čast

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je jutros na Akademskoj promociji polaznika preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja na Hrvatskom vojnom učilištu 'Dr. Franjo Tuđman' na Ilici

Milanović je na HVU „Dr. Franjo Tuđman“ na Akademskoj promociji polaznika preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Vojnog inženjerstva i Vojnog vođenja i upravljanja u ponedjeljak rekao kako su pred njima godine usavršavanja, rada na sebi, priprema obrane zemlje te vođenje rata u funkciji njezine zaštite, teritorijalnog integriteta i demokratskog poretka, temeljnih vrijednosti Ustava koji treba čuvati i unaprjeđivati.

"To je vaš posao i u najgorem ishodu to je rat, a zadatak hrvatske politike je da do toga ne dođe i da hrvatski vojnici neće morati izlagati svoje živote da bi činili ono što im je zadaća", istaknuo je Milanović u prigodnom obraćanju. Poželio im je da dok budu aktivni, Hrvatska ima sjajnu vojsku koja je spremna odraditi sve što joj demokratska vlast da u zadatak, ali koja nikada neće biti u iskušenju ili nuždi da to učini.