Milanović komentirao Dodika, Hrvate uhićene u Zambiji, ali i smijenjene ministre: Oni nisu bitni. Bitan je Plenković

Predsjednik Republike Zoran Milanović u četvrtak je obišao u potresu stradalo područje Sisačko-moslavačke županije. Obilazak je počeo u Sisku, nastavio u Petrinji, potom u Majskim Poljanama i Glini

Na pitanje kako gleda na to da je Milorad Dodik odlikovao Vladimira Putina kazao je kako misli da je to pogrešno.

'Velike europske sloge nema i nikad je neće biti. Previše se međusobno razlikujemo. Nisu prigodni posjeti prvih birokrata EU-a koje nitko nije birao. To su milijarde eura koje su na stolu, moramo naći način na koji to konzumirati. Hrvatska dobiva kao što bi dobila da je bilo tko na vlasti', kazao je.

'Ovo je stvar državne organizacije, a ne ministara. Samo jedna osoba je tu bitna, koja za to mora preuzeti odgovornost. Političku i izvedbenu', kazao je.

Upitan za smjenu ministrice Nataše Tramišak, kazao je da nije gledao ni čitao ništa o tome, ali da ona nije ni bitna. O Branku Bačiću rekao je isto i da je bitan samo jedan čovjek, a to je premijer.

'Dodik je bio i može i dalje biti saveznik Hrvata u BiH, onda i Hrvata u Hrvatskoj i hrvatske vlasti u borbi za njihova prava. Ali u BiH, ne izvan nje. BiH bez Srba nema. Bilo bi super da svi žive u svojoj državi. Ali to nije moguće. Hrvatska do Drine je nerealna i o tome ne govorimo', rekao je i dodao da Republika Srpska postoji zahvaljujući Daytonskom sporazumu, koji su i Hrvati potpisali.

'Tuđman je prezirao Pavelića. A divio se Titu. To zna svatko tko je pročitao knjigu. Tuđman nema veze s Pavelićem', rekao je.

Upitan za komentar uhićenih Hrvata u Zambiji, osumnjičenih za trgovinu djecom, kazao je da o tome zna jako malo.

'Ali žao mi je ljudi jer mislim da nisu zlikovci. Mislim da je tu napravljeno puno grešaka. Znam dva para koja su posvojila. Otišli po jedno dijete, vratili se s troje. Onaj koji ih je savjetovao grozno ih je savjetovao. Pravila se moraju poštovati. Inače se pojave lešinari koji na tome žele zaraditi neku lovu. To se dogodilo našima. Sigurno nisu išli po lovinu, nego po mala ljudska bića kojima su htjeli pomoći', rekao je Milanović.

Istaknuo je da poznaje dvoje ljudi u Hrvatskoj koji su posvojili djecu u Africi.

'Ne možemo im puno pomoći. Država nije učinila ništa, ona ni sad ne može puno. Sustav u Hrvatskoj je rigidan. Svi znamo ljude koji pokušavaju doći do djece u domovima, a to se ne miče s mjesta. Na kraju je bitna veza, poznaješ li ljude u nekom samostanu… Na kraju je to dobro, djeca rastu, školuju se, imaju više šanse nego da su ostali tamo', kazao je predsjednik.