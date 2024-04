Milanović: Plenkovića proganjaju njegove laži, prodaje ih kao mramorne gromade

Zajedništvo, odlučnost i hrabrost, koji su karakterizirali naše suborce tijekom ove operacije i danas su nam potrebni. Svijet u kojem danas živimo sve je nesigurniji, suočavamo se s novim izazovima i prijetnjama, koje zahtijevaju jedinstvo, solidarnost i suradnju u izgradnji sigurnog i prosperitetnog društva, poručio je Janović.

Kod spomen-obilježja poginulim pripadnicima 107. brigade Hrvatske vojske vijence su položili članovi obitelji poginulih pripadnika postrojbe, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, izaslanstva državnih i lokalnih vlasti, Hrvatske vojske i policije te udruga iz Domovinskog rata.

Novinare je zanimalo kako komentira poruku HDZ-a da budući premijer ne može biti netko tko nije sudjelovao na izborima.

'Osim ako se ne nazove Tim Orešković... Nevjerojatno je kako Plenkovića proganjaju njegove vlastite laži i deluzije koje prodaje kao mramorna gromada iz pjesme Tina Ujevića. I proganjaju ga. Dakle, Tim Orešković je bio dobro rješenje. Plenković je podržao da nam nekakav nepoznati samoznanac, za kojeg nitko nikada nije čuo, ne samo da nije bio na listi, nego potpuno nepoznata osoba da dođe za premijera. Onda se uspinjao zajedno s drugim europarlamentarcima iz HDZ-a da se sačuva Tima Oreškovića, jer to je bila stabilnost vlasti', rekao je Milanović, piše Danas.hr.

'Ne možemo stvari gledati da je ono što je dobro za HDZ u tom trenutku nužno i dobro za Hrvatsku. Nekad je. Ne, nije nikad, ali sad sigurno nije dobro, to je to. Dakle, šta da vam kažem, čak i Ustavni sud, odnosno Šeparović je izjavio na onoj press konferenciji da novi predsjednik Republike, koji po njemu ne može biti na listi, može, ali takvu su odluku donijeli. Sad oni imaju pečat da može biti mandatar. Prema tome, ja ne znam. Plenković zapomaže, izgleda kao da moli. Pretpostavljam kad bi mu rekao da me lijepo zamoli, lijepo zamolio da ne budem budući premijer, ali kasno je za to', dodao je Milanović.

'Danas je bilo nevjerojatno slušati kako čovjek govori da se HDZ borio protiv korupcije. Dakle, korupcija je procvjetala u Hrvatskoj. Ja mislim da svaka pošast i svaka nevolja želi da se HDZ bori protiv nje, jer to jamči procvat i bolju budućnost. Dakle, ako se bude borio protiv kuge ili kolere garantira da će biti pandemija kuge. Isto tako i protiv korupcije, Hrvatska je zapala u zaista jednu tešku i neugodnu situaciju u vrstu kaljuže i skoro ništa nije dobro. Od mirovina koje su zanemarene i zapuštene, mada je bilo mogućnosti da se to riješi. On ljudima govori, uvjerava ihu da im je super. Tu se više ništa puno ne može dokazivati. Dakle, ljudi će vidjeti što je istina. Ovo je Vlada koja je daleko najkorumpiranija u hrvatskoj novijoj povijesti, odnosno uopće u hrvatskoj povijesti. I to svatko vidi. Vidi Plenković, ali priča drugo. I on je za to kriv', tvrdi Milanović.

'Izgleda da je nešto u tom kartelu toliko krivo projektirano, da ima pogrešne tvorničke postavke da ne može raditi pošteno, ali ni efikasno jer Hrvatska je i dalje socijalni slučaj EU-a. Kupovna moć je pala, to je inflacija pohlepe. Sve je u Hrvatskoj skuplje nego u Italiji i to je problem i netko se time treba pozabaviti. Mirovina treba doći do 50 posto prosječne plaće, ali u njihovom mandatu je to palo', rekao je Milanović.



Kaže da biskupi nisu oglasili nego Iustitia et pax. “Volio bih znati tko su ti ljudi. Imao sam korektne odnose s Crkvom. Zadnji biskupi koji su odabrani ne miješaju se u politiku i to cijenim”, dodao je, piše N1.

O izjavi Mislava Hermana iz HDZ-a da je Ljubo Ćesić Rojs njegov igrač kaže da ne zna tko je Herman.

'Rojs je popio tromblon na Plitvicama, ali ga je HDZ sada zaboravio zvati. On je priča za sebe i sigurno je bolji od HDZ-a, on će poginut za Hrvate iz BiH. Američka ambasada me napala zbog nekih sitnih interesa jer žele zaustaviti ruski plin, to pozdravlja, ali ne da mi prodaješ američki. To rade', naveo je.