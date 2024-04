Milanović: Dok god sam predsjednik branit ću da Rafalei lete preko Zagreba

'Ali neću još dugo biti predsjednik, bit ću premijer', poručio je Milanović, javlja N1.

Spomenuo je i kako se morao ‘do zadnjeg trenutka ubijati i lomiti‘ da bi dobili američke Bradleye te dodao da su ta vozila u Hrvatsku došla isključivo zahvaljujući njemu, a ne Plenkoviću i njegovom stručnjaku za promet Banožiću.

'NATO je organizacija u kojoj Hrvatska ima jako mali utjecaj. Ključne odluke se donose u Washingtonu, s odlukama koje kreću od premise da smo mi na raspolaganju 24 sata imam problem. Te odluke mene ne obvezuju ni kao vrhovnog zapovjednika ni sutra kao premijera. Te odluke se donose bez ikakvog sudjelovanja Hrvatske, ali i Mađarske i Poljske... Tu nema prijatelja i neprijatelja, to je pitanja opstanka za našu zemlju', kaže.

EPPO češlja poruke šefice EK-a i šefa Pfizera.

'Nisam za previše ideologizacije politike, još mi više smetaju političke nakupine koje nemaju nikakve vrijednosti. Što to znači pučka stranka? Kad nemaš nikakvog koncepta daš si ime Stranka dobrog vremena… Zabranjeno je postavljati pitanja, odmah te zalijepe da si euroskeptik, kao ratni zločinac. Ja nisam skeptičan prema hrvatskoj državi, biti skeptičan znači razmišljati. Von der Leyen je došla na čelo Komisije doslovno s kruške je preuzela ogromnu moć, ponaša se kao car, daje izjave koje bi trebale obvezivati sve nas. Ona daje izjave koje od mene kao predsjednika države i sutrašnjeg premijera nikako ne predstavlja. Nikako ne želimo Europu kao superdržavu, imali smo to iskustvo s drugim državama, kazao je predsjednik i dodao da to ne samo da nije u interesu Hrvata, nego ni Austrijanaca, Mađara, Rumunja i Bugara.'

Milanović kaže i kako je Ursula von der Leyen prijateljica Angele Merkel koje se ona htjela otarasiti.

'Zašto bi ti ljudi nama bili uzor? Nije mi to familija, familija mi je u Zagrebu, Dalmaciji, Primorju', kaže.

Plenković je jučer izjavio da je predsjednik irelevantan. Na pitanje hoće li kampanja biti samo svađa između njih dvojice ili će se kampanja voditi na temelju programa, predsjednik je rekao da je govorio o stvarima koje treba rješavati, a povremeno spominjao AP-a.

Kaže i da je Plenkoviću i ekipi oko njega u interesu da se šuti da mogu rješavati svoje aranžmane.

'To je politička furda, to je izraz za autootpad. Pitate me kako će izgledati kampanja, ovako kao do sada. Hoćete li to prenijeti? Hoćete', kazao je.