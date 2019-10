Milanović prozvao Plenkovića u pozivu utjecajnom europskom kolegi da Hrvatsku pusti u Schengen

SDP-ov predsjednički kandidat Zoran Milanović uputio je putem Facebooka neobičan poziv Fransu Timmermansu, prvom potpredsjedniku Europske komisije iz redova socijaldemokrata. 'Predsjednik s karakterom' pozvao je nesuđenog predsjednika Europske komisije da još jednom razmotri svoje rezerve oko ulaska Hrvatske u Schengen

'Hrvatska je zapravo već godinama tehnički spremna za pristupanje Schengenu. Nisu spremni, ni bili sposobni, to pristupanje politički privesti kraju oni kojima su privatni poslovi i ambicije bili važniji. U ključnim situacijama za Hrvatsku biralo se čudno i krivo društvo, svrstavalo se uz 'prijatelje' koji drže figu u džepu i promicalo interese koji nisu i hrvatski. Sada to svi vidimo, ali neka to ne bude razlog da Hrvatska i nadalje čeka ulazak u Schengen', napisao je Milanović na Facebooku.