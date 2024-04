Milanović o Iranu i Izraelu: To je Treći svjetski rat. Plenković nas uvlači u sukobe

Predsjednik Zoran Milanović u nedjelju je komentirao najnoviji razvoj događa na Bliskom istoku nakon što je Iran s oko 300 dronova i krstarećih projektila napao Izrael i ocijenio da su "to sve segmenti trećeg svjetskog rata" u koji se Hrvatska ne treba miješati, kao niti u rat u Ukrajini.

"To su sve segmenti trećeg svjetskog rata. Drago mi je da nije bilo većih žrtava i bilo bi dobro da to sada stane, da sada ne ulazimo u sve te priče tko je prvi napao. To nije naš sukob, kao što to nije ni onaj u Ukrajini", rekao je Milanović tijekom posjete Opatiji i pritom optužio premijera Andreja Pleenkovića da Hrvatsku "uvlači u sukobe koje ne razumije". Po njegovim riječima, "to samo pokazuje da su Hrvatskoj potrebni hladni i odgovorni ljudi, a to nije Plenković i njegovi smiješni ministri koji su nas pokušali uvući u sukob u Ukrajini kroz obuku vojnika, kroz dublje uključivanje u sukob koji nije naš, to smo jedvice zaustavili u Saboru".

"On nas uvlači u sukobe koje ne razumije. Nije stekao iskustvo kroz državništvo. Pokušava se nekome trećem dopasti", rekao je predsjednik države. "Ukrajina, Izrael, Iran je nešto gdje se mi trebamo držati po strani, ja ću to raditi i pokazao sam kako se to radi", dodao je. Poručio je da "neće zauzimati ničiju stranu jer niti nas nitko išta pita, a i ne treba jer ćemo samo navući gnjev na sebe i to nam ne treba." "U Hrvatskoj se vijore hrvatske zastave, a ne američke, izraelske ili ruske", dodao je.

Ponovo se osvrnuo na razloge zašto se angažirao u aktualnoj političkoj situaciji. "Butković, Plenković, Obuljen, Božinović su ljudi koji su, prvo na na Vladi, digli ruku za Turudića. Tko god je digao ruku za Turudića, tko god je dopustio da se ta perverzija i travestija pretvori skoro u stvarnost je neprijatelj Hrvatske", izjavio je Milanović. To su, dodao je, napravili i u Saboru. Oni koji nisu u HDZ-u, a to su napravili u Saboru, ti još sigurno imaju vremena da razmisle i shvate da nisu baš napravili najbolju stvar i da to sutra ponište. Od HDZ-ovaca to ne očekujem, odgovorio je novinarima zamoljen da komentira novi post HDZ-ovog ministra Olega Butkovića. "A jedan od glasnijih među njima je Butković, kojeg ste spomenuli, koji, uz to što je krao i varao zajedno s Josipom Rimac, je i digao ruku za Turudića. Po meni, po većini nas u Hrvatskoj - a to govorim s punom sviješću i odgovornošću - možda će netko reći da uzurpiram, ali reći ću - velika većina nas - tako nešto normalan i odgovoran čovjek ne bi mogao napraviti".

