[VIDEO/FOTO] Milanović o Schmidtu: Sprčkao je nekakvu kašu pa pobjegao u Njemačku ženiti kćer

Predsjednik Zoran Milanović u subotu je rekao da je kasno za promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini jer su izbori za par tjedana te da protiv sudjelovanja hrvatskih vojnika u misiji EUFOR-a u toj zemlji „postoji organizirani otpor predvođen Njemačkom”

Milanović je rekao kako je on o toj temi morao govoriti i na mjestima koja „možda nisu bila primjerena za to” poput skupa NATO-a, no da je to rezultiralo da Schmidt nekoliko tjedana nakon tog govora „sprčka tamo neku kašu” od reforme koju je potom dao u javnu raspravu, što hrvatski predsjednik smatra greškom.

„Izbori su za 2 tjedna. To je kao da kreneš spremati građansko ili kazneno pravo tri dana prije roka. Kasno je”, zaključio je Milanović. Predsjednik je govorio i o EUFOR-ovoj misiji Althea u kojoj u BiH sudjeluje oko 1,2 tisuće vojnika iz 20 zemalja, ali ne iz Hrvatske.

„Hrvatska nije u tome jer se to nekome ne sviđa. Meni se počelo sviđati da tamo budemo, odnosno da imamo to pravo ako hoćemo, možda nećemo poslati nikoga”, rekao je predsjednik. On je kazao kako prema tome postoji „organizirani otpor nekoliko država na čelu s Njemačkom”, te da je njemu neshvatljivo da Hrvatska nekome predstavlja opasnost za BiH dok istovremeno bošnjački časnici dolaze na vojnu obuku u Hrvatsku. Milanović je posjetio da je u toj misiji Europske unije i Turska čiji je predsjednik Recep Tayyip Erdogan tijekom nedavnog posjeta Zagrebu rekao da „treba ukinuti Daytonski sporazum”.

„Dakle njegova vojska može u BiH, a mi ne možemo ni teoretski. Događaju se vrlo neobične, vrlo tupe i glupe stvari i bez zajedničkog nastupa vlade, diplomacije kao instrumenta vanjske politike i mene osobno tamo gdje je bitno nećemo napraviti ništa”, zaključio je. Milanović je izjavio i da mu je žao što je morao pokrenuti postupak za razrješenjem generala bojnika Ivice Kindera jer se ne radi o osobnoj odgovornosti, ali su se pod njegovom kapom događale kontinuirane nepravilnosti. Postupak za razriješenje Kindera s dužnosti ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA) predsjednik je pokrenuo zbog nezakonitog trošenja državnog novca više djelatnika.

Milanović je rekao novinarima na svečanosti polaganja prisege 20. naraštaja kadeta Hrvatskog vojnog učilišta Dr. Franjo Tuđman da nije imao izbora i da mu je bilo to mučno napraviti jer je generalu Kinderu kojeg poznaje od studija po dobru ostalo godinu dana u drugom mandatu. Pojasnio je da se ne radi o osobnoj odgovornosti ali se radi o zapovjednoj odgovornosti i o slučajevima koji su se ponavljali što je trebalo iskorijeniti. S obzirom da se to nije dogodilo, a da je izvješće porazno nemam izbora", rekao je Milanović.

"Vjerujem da nikad nije prošao kroz žuto svjetlo, niti se švercao tramvajem, ali pod njegovom kapom su se događale stvari kojima će se Državno odvjetništvo morati pozabaviti", kazao je Milanović koji je Kindera na tu dužnost imenovao 2015. Za premijera kojem je uputio dopis kojim je pokrenuo postupak za razrješenje rekao je da će premijer vidjeti što će. Smatra da će, ako dođe do razriješenje to biti ozbiljan problem za ministra obrane Marija Banožića kojega, dodao je Milanović premijer "štiti kao da mu je rođeni". Drži da je to korijen većine problema u ovom sustavu. Za način na koji funkcionira VSOA rekao je da je besmislen i da nije dobar te toj organizaciji treba dati novu hijerarhiju i sadržaj. Vezano za aferu u Ini tešku milijardu kuna, Milanović je rekao kako ne vjeruje da će doći do promjene upravljačkog modela kao ni da će hrvatski članovi uprave Ine sami dati ostavke jer bi u tom slučaju ostali bez prava na otpremnine.