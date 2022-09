Milanović pokrenuo smjenu ravnatelja vojne tajne službe zbog milijunske pronevjere u agenciji: Ne može više obavljati tu dužnost!

Predsjednik RH Zoran Milanović pokrenuo je postupak smjene ravnatelja VSOA-e Ivice Kindera, o čemu je Ured predsjednika izvijestio priopćenjem u četvrtak poslijepodne

Kinder je na čelu VSOA-e 10. srpnja 2015. zamijenio Zdravka Klanca, a prije toga bio je pročelnik Vojnog kabineta tadašnje predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović. Još jedan četverogodišnji mandat potvrđen mu je 11. srpnja 2019. te je trebao trajati do srpnja 2023. Zanimljivo je da je to već drugi čelnik vojne obavještajne službe koji (vjerojatno, čeka se potvrda premijera Plenkovića) odlazi s te dužnosti zbog skandala vezanog uz pronevjeru novca u agenciji. Naime Klančev prethodnik, general Darko Grdić u međuvremenu je čak i pravomoćno osuđen jer je iskoristio svoj položaj i ovlasti te protivno propisima raspolagao sredstvima za posebne namjene i neosnovano odobravao isplate, a zbog iste je stvari osuđen i njegov tadašnji zamjenik, general Ognjen Preost, kao i još neki viši dužnosnici agencije. Presuda protiv Grdića i Preosta, koji su osuđeni zbog toga što su od 2009. do 2012. otuđili gotovo pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima, postala je pravomoćna 2021., nakon nekoliko godina trajanja postupka, a obojica su osuđena na dvije godine i 10 mjeseci zatvora.