Milanović na Kosovu: Plenković je dvaput digao rukicu za smjernice za rad SOA-e, nije 'a' rekao. A sad ovo!

Predsjednik Zoran Milanović u sklopu službenog posjeta Kosovu danas obilazi hrvatske vojnike u sastavu NATO-ove mirovne operacije KFOR. Posjetio je kamp 'Film City' u Prištini, gdje se susreo s general-bojnikom Ferencom Kajarijem, zapovjednikom KFOR-a. Nakon toga susreo se s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na kraju službenog posjeta Milanović obilazi kamp 'Villaggio Italia' u Peći, gdje se također susreo s hrvatskim vojnicima i gdje je predviđen zajednički ručak

Komentirao je sigurnosnu situaciju na Kosovu, rekavši da je situacija stabilna, ali fragilna.

'Teško da može izbiti rat. Kosovo stoji na mjestu i ono što je paradoks, da je ovo ustvari vrlo stabilan i predvidiv dio. U NATO primaš one s kojima možeš računati, to nije avantura. To je duogoročni zalog', rekao je.

O Mostovom referendumu kaže da je Ustav tu nejasan, zakon o referendumu se uvijek može promijeniti, ali on Mostu čestita.

'Ovi su to uspjeli bez logistike, svaka čast. Ako se referendum održi, to je 99 posto gotovo, jer nitko neće izaći na referendum, da bi to osujetio', kaže.