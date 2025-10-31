Milanović o Kosovu i vojnom roku, otkrio je i što je dobio za rođendan

Zoran Milanović u petak se susreo se s papom Lavom XIV. kojemu je darovao prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora te ga je pozvao u Hrvatsku . Susret je ocijenio ugodnim kazavši da nije bilo riječi o politici. Uz iznošenja dojmova, Milanović se u obraćanju medijima dotaknuo drugih aktualnosti poput vojnoga roka. Kazao je da vjeruje da će se prije vojnoga roka uspjeti odraditi svi liječnički pregledi.

'Možda ne može svaki liječnik, ali mogu vojni liječnici. Mi imamo prigovor savjesti što je ogromna barijera za regrutaciju kakva je nekoć postojala. Ja navijam da ovaj model ima smisla i da uspije jer vidim kao problem to što u hrvatskoj vojsci ima premalo ljudi . To nije vojna tajna, puno je mjesta nepopunjeno', rekao je Milanović prenosi Danas.hr .

Osvrnuo se i na priznavanje Kosova koje Vatikan nije priznao.

'Kosovo kao što znate nije priznato od strane Vatikana. Vatikan je dosta konzervativan u tim stvarima, ne priznaju lako, nisu priznali ni NDH. Ali Kosovo nije NDH, Kosovo je država koju smo mi priznali i koju nažalost nije priznalo još pet država u Europi, svaka iz nekih svojih razloga, što pokazuje da su države sebične i orijentirane na sebe. To je zapravo normalno stanje stvari, bitno je da nisu zle i invazivne', rekao je Milanović i kazao da će se stvari teško promijeniti, prenosi Danas.hr.

Budući da je predsjednik jučer imao rođendan, nije bilo vremena za veliko slavlje, otkrio je, no dobio je zanimljiv dar.

'Zadnji rođendan s odličnim 5, sljedeći je već sa prvom brojkom šest. Nisam nikoga stigao počastiti. Za poklon sam dobio gramofon, sad moram nabaviti ploče, moje ploče iz mladosti. Ostale su u garaži nakon što je otac preminuo, ostalo ih je dosta. Prijatelji su mi poklonili gramofon, udružili su se, to je nekih 400 eura. Nisam uključio gramofon nekih 35-40 godina', rekao je Milanović u Vatikanu.