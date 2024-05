Milanović o inicijativi DP-a: Nisam primijetio da imamo muzej Domovinskog rata

"To nije nova vlada, to je stara vlada, to je sve isto. I premijer je isti, samo neka on prijeti i upire prstom i dalje. Ovo je bio i referendum o premijeru", rekao je Milanović novinarima na obilježavanju 33. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi".

Milanović je ustvrdio kako on nije oporba i da bi ono što je napravio u kampanji za parlamentarne izbore opet napravio jer Ustav to ne priječi.

Kaže kako nikad nije bila jasnija poruka izbora s obzirom na to da rezultati pokazuju da je preko 60 posto birača željelo da premijer Andrej Plenković ode.