Milanović: Kažem Dodiku da olabavi malo. Što god ja pokušam popraviti, on zezne

Milanović je rekao kako su cijene previsoke i da treba zaštititi one koji teže žive.

'Iz ne znam kojeg razloga Vlada se nikad nije potrudila izračunati nekakvu održivu formulu za umirovljenike. Prosječna mirovina je ostala na 40% plaće, isto kao kad sam ja bio premijer, i to u puno težim uvjetima. Tada je za to bilo opravdanja i koje ja nisam tražio, ali ni umirovljenici nisu tada prosvjedovali. Bili su svjesni kako stvari stoje. Imamo Vladu koja se razmeđa i hvali, a ja bih rekao da mirovine stoje ovako nisko, prije svega zbog njihove nesposobnosti, a ne zbog toga što se to nije moglo riješiti. S tim se ne da živjeti. Jer plaće jesu nominalno rasle, ali i inflacija je', kazao je Milanović, a prenosi HRT.