Milanović odgovorio Anušiću: Stavio se na uslugu Plenkoviću

Podsjetimo, Anušić je rekao kako Milanovića očekuje da se ponaša s uvažavanjem. 'Devet mjeseci traje moj mandat, u tom razdoblju sam prešutio dosta problema, nisam to htio komunicirati jer nisam želio biti netko tko je došao i odmah pravi probleme, ali nakon devet mjeseci ovako više ne mogu raditi. Sad govorim vama, a rekao sam i premijeru – tražit ću izmjene zakona o obrani jer ovako više ne ide. Odnos između mene i PRH-a i premijera dovodi u pitanje normalno funkcioniranje Oružanih snaga', rekao je u izjavi.

Milanović mu je odgovorio na Facebooku, a odgovor prenosimo u nastavku.

'Ministar obrane, gospodin Anušić, objavio je jučer kako nije zadovoljan našom suradnjom. I spominje probleme u vojsci koji se zbog toga ne mogu riješiti.

Njegove riječi su me iznenadile jer u proteklih devet mjeseci, koliko je on ministar, mi smo dobro surađivali. Bolje rečeno, surađivali smo i donosili odluke na način kako je to i predviđeno hrvatskim Ustavom i zakonima. Od ministra obrane takvu suradnju jedino sam i očekivao, jer sam se i sam u našoj suradnji vodio isključivo slovom i duhom Ustava i zakona.

Ministar obrane niti jednom do sada nije se požalio na suradnju, niti mi je ukazao na bilo kakav problem u toj suradnji. A imao je prilika za to, jer smo se puno puta susreli i razgovarali.