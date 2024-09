Milanović: Privatnicima u zdravstvu jedini je interes da odrade i naplate

Predsjednik Milanović naglasio je da je zdravstveni sustav jedan od onih segmenta ljudskog života u kojem je uloga države dobrodošla. "Imamo sustav koji treba nadograđivati i koji je, po meni, koncepcijski jedino ono čemu treba težiti. I ne bih se složio s jednim visokim hrvatskim dužnosnikom, a nije ministar Beroš, koji je prilikom posjete jednoj eminentnoj privatnoj zdravstvenoj ustanovi rekao da se radi o sinergiji privatnog i javnog zdravstva", rekao je Milanović.

Dodao je da tu sinergije nema, "postoji interes privatnika da to odradi i naplati". Rekao je da država treba težiti tome da privatnik nema veće sposobnosti od države jer to je nerazumljivo i neopravdano. "Ne može postojati neki najnapredniji medicinski sustav, a da ga nema 'Rebro' ili KBC Split, a da ga ima privatnik. To miriše na pogodovanje. I tako ne treba biti”, rekao je Milanović dodavši kako naš zdravstveni sustav nije izabran slučajno te da "samo o nama ovisi koliko ćemo ga dobro i kvalitetno odraditi“.