Milanović: Plenković satire Ustav već osam godina, jedina brana sam ja

'To je ustavni udar na koji Šeparović nije imao ništa reći. Pozivam Plenkovića, a ne Anušića, jer je on samo izvršitelj Plenkovićev, da se tome razgovara. Nisam protiv vojnog roka, ali treba donijeti odgovarajuće zapovijedi. Mislite donositi zapovijedi bez mene? Kako ste to zamislili? Na silu?' rekao je Milanović.

'Osmotjedna obuka, to je smislio. To je došlo iz kabineta. To su temeljna znanja, ali nakon toga se trebaju specijalizirati', kazao je Milanović.

Zapitao se koliko će ljudi biti motivirano za vojni rok.

'Koliko će se ljudi odazvati? Imamo ustavno pravo na prigovor savjesti. Hoćemo li skupiti dovoljno ljudi? Imamo li mi te ljude?'

Kazao je da Plenković stalno krši Ustav, a on ga brani.

'Plenković satire Ustav već osmu godinu, a jedina brana sam ja', naveo je predsjednik.

Govoreći o Vučiću, kazao je da njemu svašta prolazi. 'Kupit će te Rafale, ali to se nas i ne tiče'.

Milanović je kazao da se Srbija naoružava za sedam dana nekog fiktivnog rata koji nikad neće izbiti, a Hrvatska isto tako, samo za manje. Poručio je da ne bi govorio o nekom savezništvu između Francuske i Srbije jer je Hrvatska ipak članica NATO-a. Milanović je naveo da Francuska i Amerika gledaju samo svoj interes: 'Tako svijet funkcionira.'

Predsjednik je istaknuo da Anušić i Plenković ne znaju razlikovati Black Hawk od ruskog helikoptera.

Govoreći o problemu njegovih letova helikopterom, Milanović je rekao da treba pogledati koliko Plenković leti državnim zrakoplovom, što je puno skuplje od ruskog helikoptera.

Što se tiče poreza na nekretnine, kaže: 'To nema logike. Nisu svi ljudi bogati. Kako će to djelovati na tržište nekretnina? To ovisi o nizu faktora, o ponudi i potražnji.'