Milanović ipak traži svog čovjeka za Vrhovni sud

Predsjednik republike Zoran Milanović razgovara s potencijalnim kandidatima za Vrhovni sud, a navodno je riječ o osobama koje ne dolaze iz sudstva, piše u petak Jutarnji list

U Državno sudbeno vijeće (DSV) pristigla je samo jedna prijava na pozivni natječaj za predsjednika Vrhovnog suda i to ona aktualnog predsjednika Đure Sesse. No, izvjesno je, doznaje dnevnik, da će zadnji dan (a to je 13. veljače jer je javni poziv otvoren 13. siječnja i traje 30 dana) biti još kandidata.

Neslužbeni izvori navode da predsjednik Zoran Milanović razgovara s potencijalnim kandidatima za čelno mjesto u sudbenoj vlasti, a navodno je riječ o osobama koje ne dolaze iz sudstva. Otvara se, međutim, pitanje što ako se Milanovićevi "favoriti" ne jave na poziv DSV-a, a predsjednik ne predloži Sessu.