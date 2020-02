Zoran Milanović i službeno prestao biti član SDP-a

Prema najavi, izabrani predsjednik Zoran Milanović od danas više nije član SDP-a

Podsjećamo, od svojih stranačkih kolega oprostio se u subotu na sjednici Glavnog odbora, te im i zahvalio.

'Zahvaljujući i vama i na kojem mislim da sam cijelo vrijeme govorio istinu, ali sam dobio samo sto tisuća glasova više od svoje konkurentice, aktualne predsjednice. To je u demokraciji katkad sudbina istine. Ovoga puta to je dobra sudbina, mi smo uspješni, pobijedili smo, dobili smo priliku da ritam, dinamiku i bilo društva na neki način određujemo i određujem sljedećih pet godina u okviru ograničenih predsjedničkih ovlasti', kazao je SDP-ovcima.

Ova godina, kazao im je, bit će prijelomna i teška i za njih i za predsjednika stranke Davora Bernardića.

'Sljedećih pet godina svi oni koji se bore za istinu, pravdu koja je malo teže opipljiv fenomen i pojam, imat će moju podršku. Boriti se za slabije je naše poslanje, Crkva nismo, jesmo socijaldemokrati i to radimo svojim građanskim metodama i to je onaj posao pun sadržaja i smisla', obećao je naglasivši da već 13 godina govori da politika mora imati svoj sadržaj i duboki smisao, u nadi da će doprijeti do što većeg broja ljudi.