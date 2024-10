Milanović: Dok sam ja predsjednik, Hrvatska neće biti tamo gdje ne treba biti

Dok budem Predsjednik, a o tome koliko i kako ću to raditi odlučit će građani, ja ću Hrvatsku držati izvan sukoba i tamo gdje nam nije mjesto i gdje ne trebamo biti, nećemo biti, rekao je Milanović na svečanoj sjednici samoborskog Gradskog vijeća u povodu Dana Grada.

„Danas kada slušam političke lidere članica EU", rekao je Milanović, "da ne znam kako stvari stoje u ovom trenutku, zaključio bih da je rat već izbio, da se vojske mobiliziraju, da je rat neizbježan posebno na istoku". No, napominje, to nije tako i ne mora biti.

Dodao je kako je to "pitanje one sebičnosti kao nacije na koju imamo pravo nakon svih ovih godina, nakon pomutnji i vjerovanja u nečiju pomoć koja nikad nije došla“, ističe se u priopćenju.

Predsjednik RH se osvrnuo i na korištenje europskih fondova.

To je europski novac, ali to je i naš novac koji se mora iskoristit maksimalno koliko može. Ali, da bi ga Hrvatska dobila treba se okrenuti i vidjeti što smo sve dali. Otvorili smo se potpuno, čitave industrije su propale, ne samo zbog pljačke nego zbog toga što smo morali igrati po pravilima koja odgovaraju jačima, koji su ušli na hrvatsko tržište, izjavio je Milanović.

Dodao je kako Hrvatsku na to nitko nije tjerao, to smo prihvatili, ali imamo pravo i na onaj drugi dio pogodbe, a to su europski fondovi.

Nadalje je kazao kako moramo voditi računa o tome “da ovo što sada imamo ostane, opstane i raste i da zemlja bude stabilna i jaka” i da Hrvatska ne smije biti marioneta.

Milanović ističe da se „moramo uklopiti u modele i opća pravila jer bez toga se ne može živjeti. Ta pravila su europska i naša", ali, napominje, moramo gledati u šanse koje članstvo u EU nosi, kao i na odnose s našim susjedima jer to su naši strateški partneri.

Na svečanoj sjednici obratili su se predsjednik Gradskog vijeća Samobora Miran Šoić, gradonačelnica Samobora Petra Škrobot, gradonačelnik Valpova Matko Šutalo i zamjenik župana Zagrebačke županije i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora i Vlade RH Ervin Kolarec.

U sklopu svečane sjednice Gradskog vijeća potpisan je sporazum o prijateljstvu i suradnji između gradova Samobora i Valpova te su uručena i godišnje javna priznanja i plakete najzaslužnijim pojedincima i udrugama za doprinos razvoju Grada.

Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo Melita Mulić, priopćio je Ured predsjednika RH.