Hoće li Ministarstvo pravosuđa dopustiti da se pojavi i 'dubler ili dublerica' Kolinde Grabar Kitarović?

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić rekao je u četvrtak kako je smiješno i ne zaslužuje bilo kakav komentar to što je kandidaturu za predsjednika Republike najavio neki drugi Milan Bandić te je poručio novinarima neka prate hoće li ministarstvo dopustiti da se pojavi i dublerica Kolinda Grabar-Kitarović.

"Nemam tu komentara, pa to je smiješno. To ne zaslužuje bilo koji komentar", rekao je Bandić u četvrtak u Gradskoj skupštini odgovarajući na pitanje novinara kako komentira to što se pojavio dubler Milan Bandić (Dario Juričan), koji je najavio kandidaturu za predsjednika Republike.

Bandić je novinarima poručio neka pomno prate hoće li Ministarstvo pravosuđa dopustiti da se "pojavi dubler ili dublerica za aktualnu predsjednicu Republike" te je zaključio kako može odmah reći da neće.