Mikulić o kršenju samoizolacije: Nekima ni ovrha od 30 tisuća kuna nije dovoljna da bi se držali rješenja

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić objašnjava koliko su puta do sada inspektori intervenirali te bili prisiljeni ljude odvoditi u karantenu i koliko je bilo onih koji su podizali cijene proizvoda

'Pokušali smo tome doskočiti, uz to kada netko krši samoizolaciju, onda idemo s prekršajnim nalogom od 8 tisuća kuna i s rješenjem o izvršenju rješenja, dakle, putem ovrhe na 30.000 kuna . I usprkos tome neki ponovno to krše', govori Mikulić te dodaje kako tada idu na jedno rješenje 'na prisilan način'.

'A to je s MUP-om i Civilnom zaštitom, te ljude, temeljem rješenja sanitarnog inspektora odvodimo u karantenu. Takva imamo dva slučaja dosad. Ako bi se to ponovno dogodilo, mislim da nam ostaje samo jedna jedina mogućnost, a to je da se takvim ljudima bavi medicina, odnosno psihijatrija. Jer to nije normalno. Naši sugrađani kada ne paze sebe, ne žele paziti ni nas ni svoju obitelj', kazao je.

Oni koji prekrše samoizolaciju moraju u roku od 3 dana platiti iznos kazne odjednom nakon što sanitarni inspektor izda nalog dok se druga mjera na 30 tisuća kuna putem FINA-e provodi ovrhom i skida se automatski s računa.

Potvrdio je i da neki nisu poštivali odluku da se na 27 proizvoda ne smiju dizati cijene. Dodao je kako su pronašli za sol i tjesteninu 13 posto višu cijenu nego li je propisana.

'Za dječju hranu i svježe meso su se cijene dizale i za 30 posto. Za sredstva za dezinfekciju, maske, rukavice marže su bile - rekorder je 594 posto. To je potpuno neshvatljivo', kazao je Mikulić i dodao da svi koji će kršiti odluke biti praćeni od strane državnog inspektorata.

'Ukoliko će, usprkos rješenjima koja su im izdana, ponavljati te radnje i kršiti odluke i zakone, onda se više neću libiti i navest ću nazive tih trgovačkih društava i lanaca koji uporno krše te odluke i zakone. Njima poručujem da razmisle o svojim zaposlenicima, njihovim obiteljima i integritetu kompanije iz koje dolaze. Kazne za maloprodaju su u određenim rasponima, inspektorima sam dao nalog da idemo s maksimalnim kaznama', kazao je Mikulić i dodao da su prekršajne kazne za maloprodaju do 100.000 kuna, a u veleprodaji 300.000.

Dobili su i više od 60 prijava kršenja prava radnika. Završeno je 46 inspekcijskih nadzora, a kod 12 poslodavaca su utvrdili nepravilnosti.

'Oni nisu poštivali odluke Nacionalnog Stožera civilne zaštite. Nisu omogućavali da imamo manje od pet djelatnika koja rade zajedno u određenom procesu, nisu osigurali dezinfekcijska sredstva, zaštitne rukavice. U prvom koraku idemo na usmeno rješenje zabranu obavljanja takvog rada. Ako ponovno to čine, onda idemo s maksimalnim mjerama i kaznama od 120.000 kuna', kazao je Mikulić.