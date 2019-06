Mesić: Škoru vidim u drugom krugu s Milanovićem, a njegove ideje nisu opasne

Bivši predsjednik RH Stjepan Mesić komentirao je činjenicu da se Miroslav Škoro kandidirao za predsjednika, kao i izjavu s kojom je krenuo u kampanju

Škoro je najavio nešto što drugi još nisu, a to je želja da izmijeni položaj predsjednika RH, rekao je Mesić za Večernji list.

'Drugim riječima, želi da on ostane i dalje čvrsta točka sistema, ali da ima i nešto više ovlasti, dakle, da ne bude fikus kako se do sada nazivalo predsjednike. Ovako bi imao nešto više ovlasti jer je na kraju predsjednik onaj koji ima direktni mandat, jedina je osoba koja je izabrana na općim izborima', rekao je Mesić, koji Škorine ideje povećanja ovlasti predsjednika ne smatra opasnima pogotovo zato što se do sada prigovaralo da predsjednik ima premale ovlasti.