Mesić otkrio je li se cijepio i očitao bukvicu Milanoviću i Plenkoviću: Da se to dogodilo u moje vrijeme, evo što bih učinio

Bivši predsjednik Stjepan Mesić, koji je na Patovčaku odradio dva mandata, komentirao je u RTL Direktu prepiranje između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, kao i ministra obrane Marija Banožića. Otkrio je i je li se cijepio

Za sukob na liniji predsjednik - ministar obrane smatra da je to najvećim dijelom pitanje ega i stila.

'Mislim da treba voditi računa o tome da se mandat ne odvija tjedan dana ili mjesec dana. On traje četiri-pet godina, prema tome, ne može se cijelo vrijeme biti u nekakvom konfliktnom stanju. Stvar treba ipak nekako završiti. Ja sam isto imao, u moja dva mandata, problema s nekim ministrima', kazao je.

Upitan je li normalno da ministar obrane odlučuje može li predsjednik letjeti helikopterom kaže da on o tome nije vodio računa jer je za svoje putovanje uvijek obavijestio protokol i protokol je sve to obavio. 'Tko je kome tada pisao ili telefonirao, ja se u to nisam upuštao', kaže Mesić za RTL Direkt