sastao se s macronom

Merz digao ruke: Očito neće biti sastanka Zelenskog i Putina

I.Ba./Hina

28.08.2025 u 21:23

Friedrich Merz i Emmanuel Macron
Friedrich Merz i Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: MANON CRUZ / POOL
Bionic
Reading

Njemački kancelar Friedrich Merz više ne očekuje da će se u bliskoj budućnosti ostvariti susret ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog

Tijekom susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Fort de Brégançonu, njegovoj ljetnoj rezidenciji na Azurnoj obali, dvojac je razgovarao o diplomatskim naporima prema kraju rata u Ukrajini, rekao je Merz.

„Danas se opet moramo nositi s tim pitanjem, uzimajući u obzir da očito neće biti susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina”, kazao je.

To se „razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trumpa i predsjednika Putina, dok smo bili u Washingtonu”, rekao je Merz.

vezane vijesti

Donald Trump je nakon telefonskog razgovora s ruskim čelnikom početkom prošlog tjedna najavio da je Putin pristao na susret sa Zelenskim.

Moskva je nakon toga govorila samo o spremnosti da se prethodni bilateralni mirovni pregovori podignu na višu razinu.

Ukrajina i njezini saveznici optužuju Kremlj za odugovlačenje. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak je u Zagrebu rekao da „Putin samo kupuje vrijeme”, također izrazivši sumnju da će se susret sa Zelenskijem i ostvariti.

„Ako Putin misli da može kupiti vrijeme onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati”, rekao je njemački šef diplomacije tijekom susreta s hrvatskim kolegom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prosvjedi zbog festivala

prosvjedi zbog festivala

Medved se sastao s braniteljima: Objavljeno o čemu su razgovarali
juraj aras

juraj aras

Direktor benkovačkog festivala pisao Plenkoviću: 'Molim premijera da pročita program'
školska pucnjava

školska pucnjava

Objavljeni novi detalji o ubojici iz Minneapolisa: 'Želio je gledati kako djeca pate'

najpopularnije

Još vijesti