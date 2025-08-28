Merz digao ruke: Očito neće biti sastanka Zelenskog i Putina

Tijekom susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Fort de Brégançonu, njegovoj ljetnoj rezidenciji na Azurnoj obali, dvojac je razgovarao o diplomatskim naporima prema kraju rata u Ukrajini, rekao je Merz.

„Danas se opet moramo nositi s tim pitanjem, uzimajući u obzir da očito neće biti susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina”, kazao je.

To se „razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trumpa i predsjednika Putina, dok smo bili u Washingtonu”, rekao je Merz.