Merz digao ruke: Očito neće biti sastanka Zelenskog i Putina

Njemački kancelar Friedrich Merz više ne očekuje da će se u bliskoj budućnosti ostvariti susret ruskog i ukrajinskog predsjednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog
Tijekom susreta s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Fort de Brégançonu, njegovoj ljetnoj rezidenciji na Azurnoj obali, dvojac je razgovarao o diplomatskim naporima prema kraju rata u Ukrajini, rekao je Merz.
„Danas se opet moramo nositi s tim pitanjem, uzimajući u obzir da očito neće biti susreta između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina”, kazao je.
To se „razlikuje od onog što je prošli tjedan dogovoreno između američkog predsjednika Trumpa i predsjednika Putina, dok smo bili u Washingtonu”, rekao je Merz.
Donald Trump je nakon telefonskog razgovora s ruskim čelnikom početkom prošlog tjedna najavio da je Putin pristao na susret sa Zelenskim.
Moskva je nakon toga govorila samo o spremnosti da se prethodni bilateralni mirovni pregovori podignu na višu razinu.
Ukrajina i njezini saveznici optužuju Kremlj za odugovlačenje. Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u ponedjeljak je u Zagrebu rekao da „Putin samo kupuje vrijeme”, također izrazivši sumnju da će se susret sa Zelenskijem i ostvariti.
„Ako Putin misli da može kupiti vrijeme onda pogrešno kalkulira jer naša podrška neće jenjati”, rekao je njemački šef diplomacije tijekom susreta s hrvatskim kolegom.