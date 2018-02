Merkel o Brexitu: S Britanijom i nakon razlaza treba zadržati bliske gospodarske veze

Sporazum o Brexitu treba naći ravnotežu kako bi osigurao da se Britanija jasno razdvoji od jedinstvenog tržišta Europske unije ali zadrži bliske gospodarske veze, rekla je njemačka kancelarka Angela Merkel nakon sastanka s britanskom premijerkom Theresom May u petak.

May je rekla da želi sporazum o Brexitu koji će biti dobar za tvrtke u Britaniji i ostatak Europske unije.

"To se može postići, a 27 čelnika EU-a će osigurati da partnerstvo bude što bliskije ali da postoji razlika spram članstva u EU-u", dodala je.

"Na kraju ishod treba biti pravedna ravnoteža .. i mislim da to možemo naći", rekla je Merkel na zajedničkoj konferenciji za tisak s britanskom premijerkom.

"Želim osigurati da tvrtke iz Britanije imaju maksimum slobode trgovanja i rada na njemačkim tržištima, a za njemačke kompanije isto u Ujedinjenoj Kraljevini", rekla je May novinarima u Berlinu.

Merkel je rekla da nije nezadovoljna pregovorima o Brexitu ali da moraju ostvariti napredak.

"Želimo se držati vremenskom plana, a to znači da smo pod pritiskom vremena", rekla je. "No želimo i stvari obaviti temeljtiio a to znači da moramo imati redovite razgovore".