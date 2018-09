Merkel i May u borbi za Afriku, Kremlj najavio najveće vojne manevre, Australija dobila šestog premijera u deset godina

Tko je prošlog tjedna više šarmirao Afriku – Theresa May ili Angela Merkel? Nijemci su vratili kosti namibijskih žrtava, prvog genocida 20. stoljeća. Iako u SAD-u drastično raste broj oboljelih od gonoreje, sifilisa i klamidije, Trump drastično smanjuje financiranje programa za borbu protiv spolno prenosivih bolesti. U golemoj raciji usredotočenoj na hvatanje ubojica i nasilnika nad ženama u jednom danu uhićeno je više od 1000 muškaraca. Pregled tjednih događaja u svijetu čitajte u tekstu Davorke Grenac

Multimilijunaš Turnbull pobijedio je na nedavnom tajnom glasanju o šefu svoje Liberalne stranke, ali je bio nepopularan među pripadnicima desnog stranačkog krila zbog energetske politike, liberalnog odnosa prema istospolnim brakovima i otvaranja vrata Australije izbjeglicama. To ga je došlo premijerske pozicije, pa od 31. kolovoza u njegovoj fotelji sjedi Scott Morrison, dosadašnji australski Zdravko Marić i bivši ministar useljavanja, arhitekt čvrste politike prema azilantima, uključujući njihovo beskonačno zadržavanje na udaljenim otocima. Sin je policajca i aktivni član pentekostalne evangeličke Crkve horizonta, a komentatorica Guardiana Van Badham opisuje ga kao političara koji 'objedinjuje doktrinu prosperiteta i neoliberalnu isusovštinu'.

'Kada liječnici žele provjeriti kognitivne sposobnosti pacijenta u šoku, obično ga pitaju tko je aktualni premijer Australije, ali odgovoriti na to pitanje danas nije lako ni samim liječnicima', komentirao je psiholog i društveni istraživač Hugh Mackay buru u australskom političkom vrhu koja je završila ostavkom premijera Malcolma Turnbulla i imenovanjem njegova nasljednika Scotta Morrisona, šestog premijera u zadnjih deset godina.

Tko će više šarmirati Afriku - Theresa May ili Angela Merkel? Britanska premijerka prošlog tjedna krenula je u ofenzivu na tri ekonomski najjače zemlje, Južnoafričku Republiku, Nigeriju i Keniju. Moto je bio 'izuzetna prilika u izuzetno vrijeme', a razlog jasan: 'Budući da Britanija napušta EU, vrijeme je da produbimo i ojačamo globalno partnerstvo', objasnila je May. Ona je prvi britanski premijer u posjetu Keniji nakon više od tri desetljeća, a u Cape Townu je obećala uložiti u afričko gospodarstvo pet milijardi funti.

Angela Merkel nije svratila do Namibije, ali njezina je vlada prošle srijede toj državi vratila kosti tisuća muškaraca i žena iz etničke skupine Herera i Nama ubijenih tijekom njemačke kolonijalne vlasti u toj zemlji (1884. – 1919.). No precima žrtava nisu dovoljne samo kosti, nego traže ispriku Berlina za prvi genocid 20. stoljeća počinjen u razdoblju od 1904. do 1908. godine. Kosti nekih od 100.000 i nešto ubijenih domorodaca desetljećima su bile pohranjene u njemačkim bolnicama, muzejima i znanstvenim ustanovama jer su ih Nijemci donijeli kući zbog rasnih znanstvenih eksperimenata. Njemačka vlada jest priznala genocid, ali umjesto zahtjeva za reparacijom prihvaća 'političku i moralnu obvezu liječenja rana'.

Početkom rujna 300.000 ruskih vojnika i 900 tenkova sudjelovat će na najvećim vojnim vježbama od vremena vrhunca Hladnog rata, uključujući jedinice na kopnu i u zraku, najavio je prošlog tjedna Kremlj uz obrazloženje da je međunarodna klima 'često agresivna i neprijateljska prema Rusima', pa time žele pokazati čime raspolažu. A Amerikanci? Trump je otkazao ovogodišnju vojnu paradu u Washingtonu zbog 'smiješno visoke' cijene, koju je Pentagon digao za 80 milijuna od prvotne procjene.