Orbanov državni tajnik: Hrvatski političari ne poštuju Mađarsku i šire laži

Državni tajnik u mađarskom ministarstvu vanjskih poslova Tamas Menczer izjavio je u utorak da Mađarska očekuje više poštovanja hrvatskih političara koji zadnjih dana neutemeljeno kritiziraju premijera Viktora Orbana i šire lažne vijesti

'rijeka-mađarsko more'

Menczer ističe i da je mađarski MOL uključen u 'najveće ulaganje u Hrvatskoj' i da mađarska elektroprivredna kompanija MVM 'planira kupiti 6,75 milijardi kubnih metara plina s LNG terminala na Krku'.

'S obzirom na to, očekujemo više poštovanja hrvatskih političara koji neutemeljeno kritiziraju i šire lažne vijesti o Mađarskoj', poručio je Menczer i dodao da takvo ponašanje 'posebno začuđuje u vrijeme razgovora o otvaranju granica, što je iznimno važno uoči turističke sezone u Hrvatskoj'.

Ovo je druga optužba službene Budimpešte u dva dana da se u Hrvatskoj šire lažne vijesti o Mađarskoj. Jučer je za to mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto optužio hrvatske medije, argumentirajući to tendencioznim i pogrešnim prijevodom izraza o navodnom mađarskom svojatanju Rijeke, a danas Menczer to proširio i na neke političare, iako nije naveo koje.