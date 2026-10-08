Meloni dobila odobrenje za svoju izbornu reformu: Mogla bi imati odlučujući utjecaj iduće godine

Meloni kaže da je cilj novih pravila povećati izglede za stabilnu vladu. Oporba lijevog centra tvrdi da je cilj povećati njezine izglede za ostanak na vlasti.

Na tajnom glasanju zastupnici su sa 227 glasova za i 164 protiv odobrili zakon kojim se uvodi potpuno proporcionalni izborni sustav (PR), uz bonus u mandatima koji bi osigurao parlamentarnu većinu svakoj koaliciji koja osvoji više od 42 posto glasova.

Prema dosadašnjim pravilima, oko dvije trećine zastupnika biralo se proporcionalnim sustavom, dok se preostala trećina birala u jednomandatnim izbornim jedinicama po većinskom sustavu. Analitičari su ocjenjivali da je taj sustav mogao pogodovati oporbi.