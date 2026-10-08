Meloni dobila odobrenje za svoju izbornu reformu: Mogla bi imati odlučujući utjecaj iduće godine

Talijanski Zastupnički dom u četvrtak je dao konačno odobrenje kontroverznoj izbornoj reformi koju je zagovarala premijerka Giorgia Meloni, a koja bi mogla imati ključan utjecaj na ishod parlamentarnih izbora zakazanih za iduću godinu.
Meloni kaže da je cilj novih pravila povećati izglede za stabilnu vladu. Oporba lijevog centra tvrdi da je cilj povećati njezine izglede za ostanak na vlasti.
Na tajnom glasanju zastupnici su sa 227 glasova za i 164 protiv odobrili zakon kojim se uvodi potpuno proporcionalni izborni sustav (PR), uz bonus u mandatima koji bi osigurao parlamentarnu većinu svakoj koaliciji koja osvoji više od 42 posto glasova.
Prema dosadašnjim pravilima, oko dvije trećine zastupnika biralo se proporcionalnim sustavom, dok se preostala trećina birala u jednomandatnim izbornim jedinicama po većinskom sustavu. Analitičari su ocjenjivali da je taj sustav mogao pogodovati oporbi.
U žustroj raspravi zastupnici lijevog centra optužili su vladu da krši demokratska načela nametanjem novih izbornih pravila uoči izbora, protivno volji oporbe.
„Samo vi promijenite izborni zakon, mi ćemo pobijediti u svakom slučaju, bez obzira na izborni sustav”, rekla je čelnica Demokratske stranke Elly Schlein.
Otpor unutar koalicije
Desna vlada Giorgije Meloni prošlog je mjeseca obilježila gotovo četiri godine na vlasti, čime je postala najdugovječnija talijanska vlada od Drugog svjetskog rata.
Međutim, njezina koalicija sada zaostaje za oporbom u anketama javnog mnijenja, dok nova krajnje desna skupina, Nacionalna budućnost, smanjuje potporu strankama na vlasti.
Za konačno usvajanje reforme bila su potrebna četiri glasanja u parlamentu i time su okončana višemjesečna neslaganja unutar koalicije, koja su dovela u pitanje Melonijinu kontrolu nad savezom uoči izbora sljedeće godine.
Nesuglasice su se odnosile na dio reforme koji biračima omogućuje da odaberu kandidate među stranačkim listama, čime se smanjuje moć stranačkih čelnika da kontroliraju koji će kandidati biti izabrani.
Kompromis je naposljetku pronađen tako da kandidati na vrhu lista automatski dobivaju prednost, čime stranačkim čelnicima i dalje ostaje moć određivanja većine kandidata koji će ući u parlament.
„Onima koji su se nadali da će vidjeti podijeljenu desnicu danas smo odgovorili činjenicama: ujedinjeni smo, složni i odlučni provesti obveze koje smo preuzeli prema građanima”, rekla je Meloni.