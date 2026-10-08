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Crnogorce šokirala brojka koju je iznio Grlić Radman: Hrvatska sada otkriva što zapravo traži

M. Šu./Hina

08.10.2026 u 14:47

Gordan Grlić Radman
Gordan Grlić Radman Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec
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Hrvatska nije istaknula nova potraživanja prema Crnoj Gori u vezi s neriješenom sukcesijom imovine iz vremena SFRJ, već je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman nedavnim spominjanjem iznosa od 2,7 milijardi dolara govorio o ukupnoj vrijednosti vojne imovine koja je završila u toj zemlji, doznaje u četvrtak Hina od diplomatskih izvora.

„Riječ je o procjenama koje su stručnjaci radili na temelju dokumentacije o vojnoj imovini bivše države, uključujući plovila koja su otuđena iz Hrvatske”, dodaje izvor.

"Školski brod Jadran je zapravo samo najpoznatiji i najvidljiviji dio puno šireg pitanja", kazao je izvor.

Neki crnogorski političari poput ministra obrane Dragana Krapovića i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića izjavili su da su šokirani iznosom koji je iznio Grlić Radman te da takav službeni zahtjev ili dokument o dugu od 2,7 milijardi dolara nikada nije formalno stigao u Podgoricu.

"Nije riječ o novom pitanju ili zahtjevu", rekao je hrvatski diplomatski izvor, dodavši da takav narativ guraju Beograd i njegovi medijski i drugi krugovi u Crnoj Gori. O tome se i prije razgovaralo s crnogorskom stranom i postojećim vlastima.

Dakle, „Hrvatska nije ispostavila Crnoj Gori zahtjev za 2,7 milijardi američkih dolara”, naglašava izvor. "Ministar je tom brojkom želio pokazati koliki je bio ukupni opseg i vrijednost imovine koja je završila u Crnoj Gori".

Osim pitanja vojne imovine, među otvorenim pitanjima između dviju jadranskih zemalja jesu vlasništvo nad školskim brodom „Jadran“, odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj i te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori.

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Sutra prvi sastanak povjerenstva za Jadran 

Prvi sastanka crnogorskog i hrvatskog povjerenstva za rješavanje pitanja školskog broda Jadran bit će sutra u Zagrebu. 

Crnogorsko izaslanstvo predvodi upravo ministar Krapović koji je uoči sastanka poručio je da je njegovo „uvjerenje da Crna Gora u svom posjedu drži „Jadran“ legalno i legitimno i da se potpuno legalno i legitimno crnogorska zastava vijori na njegovu jarbolu. Za takav stav postoji uporište i postoje argumenti”, poručio je ministar, prenosi crnogorska Pobjeda.

Jadran je povijesni hrvatski jedrenjak sa Splitom kao matičnom i glavnom lukom, koji se u trenutku raspada Jugoslavije zatekao na redovitom remontu u luci u Tivtu. 

Uoči susreta hrvatska diplomacija poručuje da je „ovaj susret prilika da vidi misle li Crnogorci ozbiljno u rješavanje otvorenih pitanja ili se samo pretvaraju”, rekao je izvor, dodavši da "izjave ministra Krapovića tome zasad ne pripomažu".

Nakon prvog sastanka u Zagrebu, očekuje se da će se razgovori nastaviti u Crnoj Gori. 

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