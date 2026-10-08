Crnogorce šokirala brojka koju je iznio Grlić Radman: Hrvatska sada otkriva što zapravo traži

„Riječ je o procjenama koje su stručnjaci radili na temelju dokumentacije o vojnoj imovini bivše države, uključujući plovila koja su otuđena iz Hrvatske”, dodaje izvor.

"Školski brod Jadran je zapravo samo najpoznatiji i najvidljiviji dio puno šireg pitanja", kazao je izvor.

Neki crnogorski političari poput ministra obrane Dragana Krapovića i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića izjavili su da su šokirani iznosom koji je iznio Grlić Radman te da takav službeni zahtjev ili dokument o dugu od 2,7 milijardi dolara nikada nije formalno stigao u Podgoricu.

"Nije riječ o novom pitanju ili zahtjevu", rekao je hrvatski diplomatski izvor, dodavši da takav narativ guraju Beograd i njegovi medijski i drugi krugovi u Crnoj Gori. O tome se i prije razgovaralo s crnogorskom stranom i postojećim vlastima.

Dakle, „Hrvatska nije ispostavila Crnoj Gori zahtjev za 2,7 milijardi američkih dolara”, naglašava izvor. "Ministar je tom brojkom želio pokazati koliki je bio ukupni opseg i vrijednost imovine koja je završila u Crnoj Gori".

Osim pitanja vojne imovine, među otvorenim pitanjima između dviju jadranskih zemalja jesu vlasništvo nad školskim brodom „Jadran“, odšteta hrvatskim zatočenicima u nekadašnjem logoru Morinj i te povrat imovine hrvatskim državljanima u Crnoj Gori.