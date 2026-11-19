'Ne postoji nijedna zemlja u Europi, pa čak ni Njemačka, koja je sposobna sama osigurati vlastitu obranu', poručio je Crosetto te dodao da se prijetnje s kojima se države suočavaju sve teže mogu rješavati pojedinačno, čak i uz znatno povećanje izdvajanja za obranu, prenosi Il Sole24ore .

Govoreći na konferenciji 'Europa pred novi izazovima na međunarodnoj šahovskoj ploči', talijanski ministar obrane Guido Crosetto upozorio je da nijedna europska država, pa ni Njemačka, nema kapacitete za samostalnu obranu od suvremenih sigurnosnih prijetnji. Zbog sve složenijeg geopolitičkog okruženja smatra da Europa mora tješnje surađivati i razviti obrambeni sustav koji nadilazi granice Europske unije.

'Nikada se ne bismo mogli sami obraniti od vrsta prijetnji s kojima se trenutno suočavaju države, čak i kad bismo im sljedećih deset godina godišnje posvećivali 20 posto BDP-a', rekao je talijanski ministar, upozorivši da se prijetnje međusobno preklapaju i postaju sve složenije.

S njim se složio i Michele Vietti, predsjednik Fondazione Iniziativa Europa, koji je poručio da je europsko jedinstvo jedini način za suočavanje s današnjim izazovima.



'Ni najjače europske države nemaju dovoljno kapaciteta da se same natječu na globalnoj razini', istaknuo je Vietti.



Obrana Europe ne smije stati na granicama EU-a



Crosetto smatra da europska obrana ne bi trebala biti ograničena na 27 članica Europske unije, već bi trebala obuhvatiti cijeli europski kontinent.

'Kad razmišljam o europskoj obrani, ne razmišljam o obrani 27 zemalja Unije, razmišljam o obrani kontinentalne Europe, odnosno o obrambenom sustavu koji nadilazi Europsku uniju', objasnio je.

Prema njegovim riječima, u današnjem svijetu obranu i sigurnost samostalno mogu osigurati tek SAD i Kina, dok Europa još nije spremna za takav izazov.

Upozorio je i na nejednaku raspodjelu europskog doprinosa međunarodnim vojnim misijama. Italija, tvrdi Crosetto, sudjeluje u 33 posto europskih misija diljem svijeta, Grčka u 14 posto, Francuska u osam posto, a Njemačka u svega 0,5 posto.

Uz jaču suradnju, ministar smatra da je potrebna i promjena načina razmišljanja o suverenitetu. Umjesto isključivog oslanjanja na nacionalne granice, Europa bi trebala razvijati takozvani funkcionalni suverenitet – sposobnost da zadrži utjecaj i ključne kapacitete, ali i da zajednički djeluje u područjima u kojima pojedinačne države nisu dovoljno snažne.

'Ne postoji europska vlada koja može definirati koncept nacionalnog suvereniteta unutar vlastitih granica. Možda bismo trebali početi drugačije definirati koncepte, od nacionalnog suvereniteta do funkcionalnog suvereniteta, odnosno sposobnosti utjecaja i održavanja kapaciteta unutar vlastite nacije', zaključio je Crosetto, a prenosi Il Solo24ore.

