Meksički narkobos osuđen na doživotni zatvor u SAD-u

Zambada (76) pristao je priznati krivnju u kolovozu 2025. za optužbe koje uključuju reketarenje i ponavljajuće kriminalne radnje, dok je ministarstvo pravosuđa reklo da neće tražiti smrtnu kaznu. Za optužbe koje mu se stavljaju na teret predviđena je obveza kazne doživotnog zatvora.

Zambada je jedan od najkrupnijih meksičkih trgovaca drogom osuđen na američkom sudu otkako je Joaquin "El Chapo" Guzman, također iz Sinaloe, 2019. osuđen na doživotni zatvor.

Američki okružni sudac Brian Cogan izrekao je kaznu na saslušanju na saveznom sudu u Brooklynu.

Taj je narkobos uhićen u srpnju 2024. zajedno s Joaquinom Guzmanom Lopezom mlađim, jednim od Guzmanovih sinova, kad je njihov avion sletio u Novom Meksiku. I Guzman Lopez se otad izjasnio krivim za trgovinu drogom.

Frank Perez, Zambadin odvjetnik, u sudskom je podnesku od 6. srpnja izjavio da je njegov klijent bio potpuno svjestan da će dobiti doživotnu kaznu zatvora kada je odlučio prihvatiti odgovornost za svoje zločine. Perez je zatražio od suca da se Zambadu, u kasnim sedamdesetima, smjesti u ustanovu u s odgovarajućom medicinskom skrbi.

Tužitelji bruklinskog američkog državnog odvjetništva rekli su da takvi zatvori koje je predložio Perez nisu nužno opremljeni za otklanjanje sigurnosnih rizika jer bi Zambada mogao nastaviti upravljati aktivnostima kartela iza rešetaka.

'Ti sigurnosni rizici postojat će i u doglednoj budućnosti jer osobe odane optuženiku i dalje kontroliraju kartel', napisali su tužitelji u podnesku od 13. srpnja.

Guzman služi doživotnu kaznu u zatvoru s maksimalnim osiguranjem u Coloradu.