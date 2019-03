Medved: Mektićevi navodi su možda skretanje pažnje s postrojavanja četnika u Višegradu

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved ocijenio je u petak da su navodi i optužbe ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića neodgovorne i neutemeljene te da bi se on trebao pozabaviti pitanjima u svojoj zemlji, kao što je postrojavanje četničkog odreda u Višegradu

Upitan bi li Hrvatska trebala poslati prosvjednu notu BiH, Medved je poručio da su se već Ministarstvo vanjskih poslova, kao i hrvatski premijer, očitovali o tom pitanju odbacujući navode.

"Moramo ponoviti da su to vrlo opasne teze, potpuno neutemeljene i neodgovorne i ni na koji način ne mogu crpiti nikakav osnov. U konačnici i Mektić će morati elaborirati tj. obrazložiti svoje navode", kazao je Medved prije sjednice Vlade.

Medved je dodao da, s pozicije dužnosti koju obnaša, sve hrvatske službe rade svoj posao odgovorno i ozbiljno.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, upitan jesu li optužbe iz BiH bile ciljane na trenutak kada je hrvatski premijer bio u Neumu, rekao je kako ne zna je li to bilo "targetirano baš u to vrijeme, no u svakom slučaju optužbe su neosnovane".

"Mislim da tu situaciju treba razriješiti, ovo je zapravo zaista bez argumenata, bez ičega", rekao je ministar pravosuđa.

Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) kao neistinite i zlonamjerne odbacila je u četvrtak navode ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da je SOA pokušala angažirati pripadnike selefijskog pokreta da prenose oružje i eksploziv u Bosni i Hercegovini (BiH), čime se ujedno i Republika Hrvatska optužuje za potpomaganje terorizma.