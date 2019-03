Kopal o aferi u BiH u koju je uvučena i Hrvatska: Prate li tajne službe u BiH kretanje hrvatskih diplomata?

Robert Kopal, posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića za nacionalnu sigurnost, gostujući na RTL-u Danas vezano za aferu u BiH prema kojoj su hrvatski obavještajci provodili operaciju tajnog naoružavanja radikalnih islamista u BiH

Upitan o autentičnosti fotografije i je li automobil doista u vlasništvu Vlade RH, Kopal je naveo kako to tek treba utvrditi.

'Na slici su automobil i čovjek – zanimalo bi me da li to službe BiH na primjer OSA slikaju, prate ili na bilo koji način dokumentiraju kretanja hrvatskih diplomata?', upitao je Kopal i dodao kako on ne kaže da iza toga stoje službe.

''S druge strane, izašla je informacija da je čovjek prodao automobil i da ga je ovaj kupio. SOA je obavijestila sve relevantne međunarodne partnere o ovom slučaju, uputila je dopis OSA-i za očitovanjem i danas je uputila dopis nadležnom saborskom Odboru. Odgovore očekujemo što prije'', poručio je Kopal.

Podsjetimo, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić ustvrdio je kako su obavještajci iz Hrvatske provodili tajnu operaciju čiji je cilj bio predstaviti BiH kao utočište terorista, o čemu je u srijedu pisao portal Žurnal blizak sigurnosnim agencijama u BiH.

Kao osobe izravno umiješane u navodne aktivnosti Mektić je prozvao generalnog konzula Hrvatske u Tuzli Ivana Bandića te novinara Radio-televizije Republike Srpske Matu Đakovića koji slovi kao osoba bliska predsjedatelju Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. Đaković, kojega su Žurnal, ali i ministar Mektić, opisali kao osobu koja je u sprezi s vlastima RS osiguravala nabavku oružja koje je navodno trebalo biti podmetnuto u islamske vjerske objekte.

'Ovo može smisliti samo bolestan um. Povezati mene s terorizmom je toliko bolesno', kazao je Đaković u izjavi za portal Klix odbacivši mogućnost da ima bilo kakve veze za SOA-om.

Najavio je podnošenje tužbe protiv novinara Žurnala, a potvrdio je jedino kako je od hrvatskog konzula Bandića kupio automobil Mercedes i koji je tada imao diplomatske pločice pa ih je koristio dok nije riješio "papirologiju" ranije ovog mjeseca.

'Plavih pločica više nema, jer su se stekli uvjeti da ih promijenim, jer je auto postao moj', bilo je Đakovićevo pojašnjenje činjenice da je koristio vozilo s diplomatskim oznakama Hrvatske.