Međunarodna je noć šišmiša, a ovo sigurno niste znali o njima

Međunarodna noć šišmiša obilježava se posljednjeg vikenda u kolovozu u više od 30 europskih država, s ciljem podizanja svijesti javnosti o važnosti šišmiša, njihovoj ulozi u ekosustavu i potrebi očuvanja njihovih staništa, te pod okriljem Sporazuma o zaštiti populacija europskih šišmiša (EUROBATS).

U Hrvatska obitava 35 vrsta šišmiša u različitim staništima - od šuma i podzemnih špilja do gradskih parkova i tavana. Premda su populacije u Hrvatskoj još uvijek relativno stabilne, suočavaju se s prijetnjama poput gubitka i uznemiravanja staništa, uporabe pesticida te klimatskih promjena.

Šišmiši imaju ključnu ulogu u očuvanju ravnoteže u prirodi. Hraneći se noćnim kukcima, prirodna su zaštita poljoprivrednih kultura i šuma od štetnika, čime doprinose smanjenju potrebe za pesticidima. Također su osjetljivi bioindikatori, pa tako njihov nestanak ili smanjenje brojnosti ukazuje na probleme u okolišu.

Biolozi ističu nezamjenjivu ulogu šišmiša u prirodnoj kontroli letećih noćnih kukaca među kojima su komarci i moljci. Šišmiš u jednoj noći može pojesti nekoliko stotina komaraca. Obilježavanjem Međunarodne noći šišmiša želimo podsjetiti da ove životinje nisu opasne, već izuzetno korisne i vrijedne zaštite, poručuju iz resornog Ministarstva.

Sporazum o zaštiti populacija europskih šišmiša obuhvaća zaštitu svih 52 europske vrste šišmiša, stupio je na snagu 1994., a Hrvatska mu je pristupila 2000. donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma. Predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjeluju na sastancima Sporazuma na kojima se donose ključne rezolucije za očuvanje šišmiša.

U parku Maksimir živi čak 13 vrsta šišmiša

Zagrebački park Maksimir carstvo je šišmiša, u njemu živi čak 13 vrsta tih jedinih letećih sisavaca, a najbrojnije vrste su iz rodova Pipistrellus, Myotis i Nyctalus.

U Javnoj ustanovi Priroda Grada Zagreba ponosni su na stabilnu populaciju velikouhog šišmiša. Riječ je o vrsti koja je u Hrvatskoj zabilježena na manje od 20 lokaliteta. Njegova je populacija u Europi u opadanju, u ugrožava ga čovjek intenzivnom poljoprivredom, sječom šuma i fragmentacijom njegova staništa.