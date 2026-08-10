Među bananama pronašli kokain u vrijednosti 200 milijuna funti

Nacionalna agencija za kriminal (NCA) priopćila je da su službenici Graničnih snaga u četvrtak zaplijenili pošiljku od 2,9 tona droge u luci London Gateway u Essexu.

Ulična vrijednost pošiljke procjenjuje se na 232 milijuna funti, a pronađena je skrivena u pošiljci banana iz Južne Amerike.

Uhićeno je devet muškaraca koji su kasnije pušteni uz jamčevinu.

"Ovo je vrlo značajna zapljena koja je organiziranoj kriminalnoj skupini koja stoji iza nje oduzela golem profit. To je novac koji se ne može ponovno uložiti u novi kriminal", rekao je viši istražitelj u NCA-u Dave Phillips. "Droge A klase uništavaju živote, toksične su i mogu razoriti naše zajednice", dodao je Phillips.

"NCA će se nastaviti boriti protiv prijetnje koju predstavljaju droge A klase s partnerima u zemlji, kao što su Granične snage, te dalje u lancu opskrbe, u zemljama izvora i tranzita", istaknuo je.

U veljači 2024. godine NCA i Granične snage zaplijenili su, kako se vjeruje, dotad najveću količinu droge A klase u Ujedinjenom Kraljevstvu. Gotovo šest tona kokaina pronađeno je u kontejneru u luci Southampton, skriveno u pošiljci banana iz Južne Amerike.

U listopadu 2025. godine Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je tijekom „rekordnog” ljeta presretnut kokain vrijedan više od milijardu funti. Između 1. lipnja i 31. kolovoza prošle godine službenici Graničnih snaga zaplijenili su 15,6 tona kokaina, priopćilo je ministarstvo.