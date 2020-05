Komentirajući ukidanje mjere neradne nedjelje, ravnateljica Klinike za bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić kazala je da kao i kod drugih mjera, tako i kod ove dolazi do postepenog popuštanja. 'Epidemiolozi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo procijenili su da je epidemiološka situacija dobra i da se može dalje nastaviti sa popuštanjem mjera, uključujući i radnu nedjelju', kazala je Markotić za RTL Danas

No, premijer Plenković je danas rekao da smo pobijedili koronu. "U tom kontekstu to možemo reći, u ovoj trenutnoj situaciji, da jesmo pobijedili. Nula pozitivnih se može reći kao pobjeda. Na nama iz struke je da dalje pratimo i vidimo hoće li se pojaviti neki novi slučaj", kazala je Markotić.

"Cijeli svijet je bio u nekoj vrsti straha, neizvjesnosti i neznanja o tome na koji način će se taj virus ili širiti i kako ćemo ga dijagnosticirati i kakve ćemo imati kliničke slike. Puno toga znamo, a puno toga još uvijek ne znamo. Sigurno ćemo se najesen puno lakše boriti. Jedna stvar koja je bitna je da smo inicijalno mislili da će se on slobodno širiti zrakom, da nećemo možda moći niti hodati ulicom. Sad je ipak jasno da je to kapljična bolest za koju ipak treba neki bliži i češći kontakt. I to je dobra stvar u toj priči. Ali ne za opuštanje", kazala je.

O mogućem drugom valu na jesen, kazala je da misli da bi mjere bile manje restriktivne. "Ali ako opet bude na jesen neka situacija, bit će i strože mjere. Mi ćemo pokušati da budu racionalne kao što su i sada bile", kazala je.

Ako jedan gost ima koronu, hoće li cijeli hotel morati u karantenu?

Na pitanje hoće li cijeli hotel morati u karantenu, ako se utvrdi da je jedan gost pozitivan, Markotić je kazala da ne. "Netko mora čovjeka pregledati, epidemiolozi moraju uzeti njegove podatke i vidjeti njegove kontakte i kretanja, jesu li ljudi koji su bili s njim u kontaktu imali distancu, higijenske, mjere zaštitu i slično. I potom će se prosuditi što treba napraviti u takvom objektu", kazala je Markotić te dodala da se takva situacija može dogoditi, ali vjeruje da će epidemiološke službe znati na njih odreagirati. "A i mi infektolozi uspješno liječiti ljude", rekla je.