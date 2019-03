Markić: Zabrinjava nas povratak boraca iz Sirije i Iraka

Više od tri sata trajala je sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, na kojoj su, među ostalim, članovi prihvatili i izvještaj SOA-e. Šef te agencije Daniel Markić nakon toga progovorio je i o špijunskoj aferi u BiH

'Vrlo je zanimljivo, čak i šokantno ono što se događa u Bosni i Hercegovini, i vjerujem da ćemo tu situaciju što prije razjasniti, jer je to potrebno i njima i nama i svim našim partnerima. Nije mi posve jasno što se desilo. Do sada smo imali suradnju na području borbe protiv terorizma s Obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH (OSA) i želim reći da SOA u BiH ima samo jednog sugovornika, a to je OSA, a meni kao ravnatelju SOA-e sugovornik je ravnatelj OSA-e. Nadam se da ćemo to razjasniti. Na dan kada je izašla ta tzv. afera koju, naravno, negiram, cijeli dan sam proveo s ravnateljem OSA-e na jednom skupu direkora, a tema tog skupa je bila borba protiv terorizma. Do tog dana, kao ravnatelj SOA-e, bio sam uvjeren da mi dobro surađujemo, čak smo na tom skupu donijeli odluke kako poboljšati suradnju zapravo na osnovu ideja moje službe. Nadam se da će se to realizirati čim pojasnimo ovu situaciju', komentirao je Markić nakon sjednice odbora.