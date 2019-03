Ministarstvo sigurnosti BiH treba rasvijetliti navodnu obavještajnu aferu

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je u ponedjeljak kako je posao Ministarstva sigurnosti BiH rasvijetliti sve činjenice vezane za navodnu aferu u kojoj se obavještajce iz Hrvatske nastojalo optužiti da su pokušavali podmetnuti oružje u objekte koje koriste radikalni islamisti u BiH, ali je potvrdio kako će ta tema biti predmetom analize i na vladi RS, koja je spremna uključiti se u ovaj slučaj bude li to nužno

Najavio je kako će do kraja ovog tjedna Ministarstvo unutarnjih poslova RS dostaviti svoje informacije o navodnoj aferi te kako će entitetska vlada o tome vjerojatno raspravljati na sjednici zakazanoj za četvrtak.

'RS to prati i ako bude potrebe da se uključimo u rješavanje tog pitanja mi ćemo to i učiniti', kazao je Višković novinarima u Banjoj Luci.

Istaknuo je ipak kako je to prije svega zadaća kojmo se treba baviti državno Ministarstvo sigurnosti.

'Ministar (Dragan) Mektić je taj koji je iznio 'dokaze' i on to treba dovesti do kraja', kazao je Višković, ujedno dužnosnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), na čijem je čelu Milorad Dodik. Sam Mektić dolazi iz u Republici Srpskoj oporbene Srpske demokratske stranke (SDS).

Dio medija u BiH nastavlja se baviti navodnom obavještajnom aferom, a portal Žurnal koji ju je i plasirao objavio je iskaze više osoba bošnjačke nacionalnosti koje su ranije živjele u Hrvatskoj i koje tvrde kako su ih pokušavali regrutirati agenti SOA-a da bi za njih prikupljali informacije i podmetali dokaze o terorizmu, a kada na to nisu pristali bili su protjerani u BiH.