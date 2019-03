Burne reakcije u Saboru nakon optužbi iz BiH: Istražite je li Hrvatska poticala terorizam!

Nakon teških optužbi iz BiH da su hrvatski obavještajci bili uključeni u tajnu operaciju čiji je cilj bio pokazati da u toj državi djeluju naoružane skupine radikalnih islamista, nanizale su se reakcije u Saboru, a oglasila se i SOA

'Smatramo da zahtijevaju promptnu provjeru, ovdje nema mjesta za pretpostavke jer su političke implikacije, bez obzira jesu li te tvrdnje točne ili neistinite, vrlo duboke. Ako je u pitanju istina, to znači da je RH poticala terorizam na području druge države i time narušila suverenitet te države. Ako pak to nije istina, ono što me brine je, zašto jedan visoki dužnosnik susjedne države iznosi neistine ovoga tipa', kazao je novinarima u Saboru Bojan Glavašević.

Ostojić: Odbor za unutarnju politiku zatražit će informaciju od sigurnosnih službi, ali ne vjerujem da su se ovakve stvari radile u BiH

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić kazao je da će to radno tijelo Sabora zatražiti informaciju o navodima iz BiH od hrvatskih sigurnosnih službi, no on sam izrazio je skepsu prema informacijama koje dolaze iz susjedstva.

'Ovo nije prvi put da ministar sigurnosti BiH daje bombastične izjave. Da sam ja na njegovom mjestu vjerojatno bi bilo uhićenih osoba koje su to napravile, bili bi izneseni dokazi. Od odgovornog ministra možete očekivati da o takvim stvarima ne priča medijima nego da realizira, odnosno da policija uhvati one koji su počinitelji. U ovom trenutku to procjenjujem kao pokušaj da se pošalje poruka bez ikakvih argumenata', kazao je Ostojić.

Smatra da su poruke Mektića zapravo korištene u dnevno-političke svrhe. 'Možda mu se u BiH događa nešto, možda neće biti više ministar za par dana. No kad pošaljete poruku da strana služba naoružava ljude, zaboravljate činjenicu da je i interes RH da BiH bude stabilna zemlja. Ne mogu vjerovati da bi se takve stvari radile, da se naoružavaju islamske skupine', kaže Ostojić.

Mektićeva izjava bila bi, dodaje, logična da su se provele neke akcije nakon kojih je pronađeno neko oružje, nakon kojih je netko uhićen. 'Ovo je samo bacanje prašine u oči iz dnevno-političkih razloga', smatra Ostojić.

Na pitanje ima li potpuno povjerenje u SOA-u, Ostojić kaže kako 'za nikoga ne stavlja ruku u vatru', ali i kako se 'indicije, ukoliko postoje, mogu provjeriti'.

Ostojić smatra da su hrvatske vlasti, točnije Ministarstvo vanjskih poslova trebali već reagirati na ovakve optužbe iz BiH.

SOA: Optužbe protiv nas su zlonamjerne, obavijestit ćemo i međunarodne partnere

Na izjave BiH ministra sigurnosti Dragana Mektića da su hrvatski obavještajci agencije vrbovali pripadnike selefijskog pokreta u BiH da krijumčare oružje u tu zemlju, reagirala je i SOA.

'Kao neistinite i zlonamjerne odbacujemo navode da je SOA pokušala angažirati pripadnike selefijskog pokreta da prenose oružje i eksploziv u Bosni i Hercegovini (BiH), čime se ujedno i Republika Hrvatska optužuje za potpomaganje terorizma', stoji u priopćenju SOA-e.

Borba protiv terorizma jedan od prioriteta u radu SOA-e, napominju. 'Smatramo da svaka politička instrumentalizacija suzbijanja terorizma i sigurnosno-obavještajnog aparata BiH predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost Republike Hrvatske, EU i NATO-a, a posebice same BiH. Stoga smo od bosanskohercegovačke sigurnosno-obavještajne službe OSA-e zatražili službeno očitovanje o ovim neistinitim navodima, a o njima ćemo izvijestiti i naše međunarodne partnere', poručuju iz SOA-e.