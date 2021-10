Mario Kapulica: Predsjednik države je najčešće u sukobu sa samim sobom

Mario Kapulica, saborski zastupnik HDZ-a i potpredsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, gostovao je u Dnevniku N1 gdje je komentirao sukob predsjednika države Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića te ministra obrane Marija Banožića

Na pitanje što će se dalje događati s obzirom na činjenicu da bi sustav mogao stati, stoje umirovljenja, promaknuća…

'Nažalost, brigadir Burčul i drugi, kad su se odlučili za taj poziv, nisu se odlučili za njega da budu medijske zvijezde. Imamo predsjednika države koji je najavio i provodi svoju politiku koju je nazvao 'ćerat ćemo se do kraja' i on to radi. Pokušao je to raditi kod imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, pokušava to kod imenovanja veleposlanika, u oružanim snagama, to je zabrinjavajuće ponašanje, posebno jer je do jučer govorio nešto drugo. Kad je bio pitan oko veleposlanika, koliko Kolinda Grabar-Kitarović utječe na taj izbor, rekao je nikako, ona može nešto sugerirati, ali o o tome odlučuje Vlada. A onda kaže pola-pola i u njegovom izboru nema karijernih diplomata. Ne možemo ne reagirati', rekao je Kapulica.

Ističe da Zoran Milanović obavlja ulogu predsjednika države 'na način koji je u mnogim situacijama ruban'.