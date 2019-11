Marić gotovo pola sata pojašnjavao izjavu kojom je razbjesnio sindikate: Nije ucjena, samo činjenice

'Ne prihvate li sindikati obrazovanja Vladinu ponudu, neće biti ni povećanja za ostale u javnim službama', izjava je ministra financija Zdravka Marića koja je izazvala pravu buru među sindikatima. Marić danas pojašnjava da to nije nikakav pritisak na sindikate

Kazao je da su se prije te rasprave sindikati izjašnjavali o Vladinoj ponudi. Prema Zakonu o reprezentativnosti, pojasnio je, kod izjašnjavanja trebaju biti ispunjena dva uvjeta, a jedan od njih je da se za neku odluku mora izjasniti 50 posto plus jedan. Pojasnio je da u pregovorima sudjeluje 11 sindikata, a samo njih sedam se izjasnilo da prihvaća Vladinu ponudu, no tih sedam sindikata ima 'glasačku' većinu od preko 40 posto. Četiri sindikata obrazovanja nisu prihvatila Vladinu ponudu ili nisu iznijela stav.

Upitan je li to ucjena, kazao je da nije. 'Nije ucjena, niti mi želimo unijeti razdor među sindikate', kazao je Marić.

Kazao je i da ne želi 'burno' reagirati na reakcije čelnika na njegovu izjavu. 'Mirno i staloženo ću reći da dodatak Kolektivnom ugovoru s državnim službenicima u ovom trenutku još nije potpisan. Prema odredbama, taj zakon spojenih posuda u jednom smjeru vrijedi, u drugom ne vrijedi. Zakon koji se odnosi na državne službenike kaže da ako se s javnim službama dogovori nešto više, onda to vrijedi i za državne službenike, no u obrnutom smjeru to ne vrijedi. Iznosim činjenice mirno i staloženo, bez burnih reakcija', kazao je Marić.

Upitan zašto Vlada jednostavno ne poveća koeficijente, kako to traže učitelji, Marić je ponovio da ne može gledati aktualni trenutak nego cjelinu. 'Vaše je legitimno pitanje da me pitate zašto se to do sada nije učinilo. Ako se kroz ovih dva desetljeća nije otvorila ta tema i problematika koeficijenata, sad je sazrelo vrijeme. Moramo li to na ovaj teži način, očito da - da. Bilo je i pitanje je li nešto lakše ili teže učiniti. Koeficijenti su u ingerenciji Vlade i je li ih lakše ili teže promijeniti od Kolektivnog ugovora, relativno je pitanje. Imali smo odluku i jednu od prethodnih Vlada koja je jednostrano smanjila te koeficijente', rekao je Marić.

Na pitanje trebaju li zaposlenici u javnim službama strahovati da neće dobiti povećanje osnovice od 6,12 posto, Marić je kazao: 'Vlada se jasno odredila, proračun je izglasan i ta mjera je osigurana', kazao je Marić.

Na primjedbu novinara da su njegovu izjavu ponovili i Branko Bačić i Josip Aladrović, Marić je rekao: 'Tema jučerašnjeg sastanka bio je dodatak na TKU za javne službenike. Da bi se potpisao, trebamo imati ispunjena dva kumulativna uvjeta i u ovom trenutku nemamo ispunjena dva kumulativna uvjeta.'