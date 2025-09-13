Ne mogu uzeti olovku u ruku, ali znaju skrolati: Enorman broj djece dobio odgodu upisa u školu

Kako javlja Dnevnik.hr , ukupno 4383 prvašića dobila su odgodu upisa u prvi razred, što je stotinjak više nego prošle godine.

Razloga ima više - od emocionalne nezrelosti, preko govorno-jezičnih poteškoća do smetnji pažnje i koncentracije.

Proteklih pet godina većina županija bilježi rast broja odgoda djece. Daleko najviše ih je u Zagrebu - oko 1100, što je stotinjak više nego prošle godine.

Nakon Zagreba, najviše odgoda je u Zagrebačkoj i Splitsko–dalmatinskoj županiji.

Sugovornici Nove TV kao najveći uzrok ovog trenda vide ekranizaciju i odlazak u virtualni svijet tableta i mobitela, gdje djeca provode sate i sate.

Ne pomaže ni to što su roditelji previše zaštitnički nastrojeni. Kroz igru djeca uče i prirodno razvijaju vještine koje su im potrebne za polazak u školu, a roditelji katkad ne puštaju djecu da budu djeca.

'Imamo prilike svjedočiti kako roditelji u današnje vrijeme svakodnevno koriste mobitele za umirivanje djece predškolske dobi, a sve manje posežu za tradicionalnim tehnikama smirivanja. Premda se u trenutku roditeljima to čini kao najefikasnija odluka, kroz određeni vremenski period takvi obrascimogu dovesti do razvijanja nepoželjnih načina reagiranja i ponašanja kod djece poput razvijanja ovisnosti o tehnologiji', rekao je psiholog Krešimir Prijatelj za tportal tumačeći ovu temu.