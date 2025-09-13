SVE VEĆI PROBLEM

Ne mogu uzeti olovku u ruku, ali znaju skrolati: Enorman broj djece dobio odgodu upisa u školu

B. S.

13.09.2025 u 22:28

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sve više prvašića dobivaju odgodu upisa u prvi razred osnovne škole iz različitih razloga: od emocionalne nezrelosti do govornih teškoća

Kako javlja Dnevnik.hr, ukupno 4383 prvašića dobila su odgodu upisa u prvi razred, što je stotinjak više nego prošle godine.

vezane vijesti

Razloga ima više - od emocionalne nezrelosti, preko govorno-jezičnih poteškoća do smetnji pažnje i koncentracije.

Proteklih pet godina većina županija bilježi rast broja odgoda djece. Daleko najviše ih je u Zagrebu - oko 1100, što je stotinjak više nego prošle godine.

Nakon Zagreba, najviše odgoda je u Zagrebačkoj i Splitsko–dalmatinskoj županiji.

Sugovornici Nove TV kao najveći uzrok ovog trenda vide ekranizaciju i odlazak u virtualni svijet tableta i mobitela, gdje djeca provode sate i sate.

Ne pomaže ni to što su roditelji previše zaštitnički nastrojeni. Kroz igru djeca uče i prirodno razvijaju vještine koje su im potrebne za polazak u školu, a roditelji katkad ne puštaju djecu da budu djeca.

'Imamo prilike svjedočiti kako roditelji u današnje vrijeme svakodnevno koriste mobitele za umirivanje djece predškolske dobi, a sve manje posežu za tradicionalnim tehnikama smirivanja. Premda se u trenutku roditeljima to čini kao najefikasnija odluka, kroz određeni vremenski period takvi obrascimogu dovesti do razvijanja nepoželjnih načina reagiranja i ponašanja kod djece poput razvijanja ovisnosti o tehnologiji', rekao je psiholog Krešimir Prijatelj za tportal tumačeći ovu temu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najvažnije pitanje

najvažnije pitanje

'Pošaljite ih kući': Deseci tisuća ljudi u Londonu traže protjerivanje migranata
PLIN u podrumu

PLIN u podrumu

Madrid: Eksplozija u kafiću, 21 osoba ozlijeđena
postoji snimka

postoji snimka

Nevjerojatno: Djevojčicu iz Srbije na plaži u Grčkoj napao vuk!?

najpopularnije

Još vijesti